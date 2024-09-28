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Президент Ла Лиги намерен провести несколько матчей сезона-2025/26 в США

вчера, 10:42

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о проведении матчей за пределами Испании:

Мы планируем сыграть как минимум один такой матч в следующем сезоне. Может, сыграем больше. Сейчас решаем юридические моменты.

Для начала хотим сыграть в Майами.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:49
И зачем?
hvx6u3pphs8q
hvx6u3pphs8q
вчера в 13:57
Для начала хотим сыграть в Майами.

Всё никак ребята мелкого золотомячиста забыть не могут
stanichnik
stanichnik ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 12:12
Доброго Здоровья Rupertt
Каким образом могут пострадать интересы клубов и лиги и какие нежелательные последствия вы ожидаете от одного матча в Майами?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:31
Защиту интересов клубов и лиги??? Это скорей бизнес-интересы лиги.. и боссов клубов. . А вот болельщики этих испанских клубов пусть молчат))
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:17
Это отличная возможность для привлечения новых болельщиков и коммерческого роста. Нужно обеспечить защиту интересов клубов и лиги, чтобы это не обернулось нежелательными последствиями. Если все пройдет гладко, это может стать началом новой эры для испанского футбола на международной арене.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:54
В целях ознакомления...показать американцам по какому виду спорта там скоро ЧМ будет....
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:52
С нынешней жадностью футбольных управленцев, скоро можно будет матчи регулярного чемпионата на корпоративы заказывать.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:46
Майами? А чего не в СА?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:44
Ну это неплохая идея - это точно !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:44
Все ради болельщиков)) молодцы
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