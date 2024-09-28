Президент Ла Лиги намерен провести несколько матчей сезона-2025/26 в США

Президент Ла Лиги ответил на вопрос о проведении матчей за пределами Испании:

Мы планируем сыграть как минимум один такой матч в следующем сезоне. Может, сыграем больше. Сейчас решаем юридические моменты.

Для начала хотим сыграть в Майами.