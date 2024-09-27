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РПЛ объявила о переносе матча «Рубин» — «Динамо» в Нижний Новгород

вчера, 18:08
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо20.10.2024 в 19:00 Не начался

Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и московским «Динамо» пройдёт на резервном стадионе в Нижнем Новгороде. Он начнётся в 19:00.

Такое решение было принято после обращения казанского клуба. По причине проведения в Казани Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств объединения БРИКС, которые пройдут в период с 22 по 24 октября, в городе будет задействовано большое количество инфраструктуры при подготовке мероприятия.

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Все комментарии
k58pjaqhcuz6
k58pjaqhcuz6
сегодня в 00:33
Разве в регламенте не предусмотрено обмен полями в таких случаях.
9ww2x4ndavte
9ww2x4ndavte
вчера в 22:16
Рубину явно не повезло.
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:06
- А можно было просто сыграть чуть раньше, или чуть позже. Зато на своём поле и для своих болельщиков!
jqadp3csg6jg
jqadp3csg6jg
вчера в 18:59, ред.
В случае, если Динамо станет ЧР, то конкуренты смогут в суде оспорить это первенство! Первым, кто должен оспаривать этот перенос, должно быть Динамо! Иначе будет скандал! РФС поставил себя в неловкое положение!
lotsman
lotsman
вчера в 18:50
Нижний от Казани не очень далеко, но лучше было бы поменяться полями. А так получается что Рубин останется без домашней игры. Всё таки игра на родном стадионе, в своих, как говорится, стенах, многое значит. Но не нам решать. Есть решалы повыше.)
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:43
Не знаком со всеми нюансами Регламента проведения чемпионата РПЛ и не могу судить почему принято такое решение, но в любом случае интересы болельщиков обеих команд учитывались во вторую очередь. Конечно при пустых трибунах данное событие не пройдёт. В Нижнем наверняка найдутся поклонники этих команд и плюс в плане логистики он находится где-то посередине, и особо ярые поклонники Рубина и Динамо могут приехать на матч. Но в любом случае этот поединок вряд ли соберёт и половины той аудитории, проходи он в Москве или Казани. Будь моя воля, если кому интересно, я бы настаивал на проведении матча в Москве, поменявшись турами.
Болейте за своих. а не против чужих!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:28
Ничего страшного не произойдёт. Такое бывает частенько.
drug01
drug01
вчера в 18:26
Это всё вполне приемлемо. Надо выйти из положения!!
m2f92w2j5yba
m2f92w2j5yba
вчера в 18:18
Рубину играть на чужом поле не будет комфортно.
99nqy43kjj2r
99nqy43kjj2r
вчера в 18:10
Таковы обстоятельства, лучше бы поменялись полями.
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