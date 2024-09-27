РПЛ объявила о переносе матча «Рубин» — «Динамо» в Нижний Новгород

1727449712

вчера, 18:08

Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и московским «Динамо» пройдёт на резервном стадионе в Нижнем Новгороде. Он начнётся в 19:00.

Такое решение было принято после обращения казанского клуба. По причине проведения в Казани Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств объединения БРИКС, которые пройдут в период с 22 по 24 октября, в городе будет задействовано большое количество инфраструктуры при подготовке мероприятия.