Президент КФФ высказался о возможности проведения матча со сборной России

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался о возможности проведения товарищеского матча между сборными Казахстана и России.

На собрании УЕФА мы общались с генеральным секретарем РФС Митрофановым, но по поводу товарищеского матча сборных России и Казахстана речи не шло. Вопрос с товарищескими матчами — только к Станиславу Черчесову, ему всё решать. Каждая трещинка и решение, связанное со сборной — это к Саламовичу. В этом году из-за игр Лиги наций и отбора к ЧМ сыграть с российской командой мы не сможем.

Хочет ли сам Черчесов товарищеский матч со сборной России? Нет, если бы у него было такое желание, он бы мне сразу сказал. Но раз ничего нет, то зачем беспокоить? Черчесов сам принимает решения — это его сборная.