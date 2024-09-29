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Президент КФФ высказался о возможности проведения матча со сборной России

вчера, 12:19

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался о возможности проведения товарищеского матча между сборными Казахстана и России.

На собрании УЕФА мы общались с генеральным секретарем РФС Митрофановым, но по поводу товарищеского матча сборных России и Казахстана речи не шло. Вопрос с товарищескими матчами — только к Станиславу Черчесову, ему всё решать. Каждая трещинка и решение, связанное со сборной — это к Саламовичу. В этом году из-за игр Лиги наций и отбора к ЧМ сыграть с российской командой мы не сможем.

Хочет ли сам Черчесов товарищеский матч со сборной России? Нет, если бы у него было такое желание, он бы мне сразу сказал. Но раз ничего нет, то зачем беспокоить? Черчесов сам принимает решения — это его сборная.

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Все комментарии
311
311
вчера в 12:54
Впервые слышу, чтобы тренер принимал решение играть или нет.
Guzhel
Guzhel
вчера в 12:33
Все лучше, чем со вьетнамцами.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:23
Вот так - просто взял и сослался на Черчесова
x4yv39rmqd3m
x4yv39rmqd3m
вчера в 12:23
Пусть усатый с казахами договорится, а мы с удовольствием посмотрим такую игру
Гость
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