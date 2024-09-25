Ла Лига утвердила дату ближайшего Эль Класико

Ла Лига опубликовала расписание матчей 11-го тура чемпионата Испании.
Тур начнётся в пятницу, 25 октября, матчем между «Эспаньолом» и «Севильей», а завершится в понедельник, 28 октября, поединком «Мальорки» и «Атлетика».
26 октября на «Сантьяго Бернабеу» состоится Эль Класико «Реал» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
Кроме грандов в ЛЛ оч. хорошо смотрятся АТМ и Бильбао, против которых, на сей день, зубы точно обломают как Челсаки, так и МЮшники.
Поэтому..., поэтому.)
Кроме грандов в ЛЛ оч. хорошо смотрятся АТМ и Бильбао, против которых, на сей день, зубы точно обломают как Челсаки, так и МЮшники.
Поэтому..., поэтому.)
Или эль-симулянтико или лучший клуб в истории Испании Жирону!!
Или эль-симулянтико или лучший клуб в истории Испании Жирону!!