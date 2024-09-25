Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияИспания. Примера 2024/2025

Ла Лига утвердила дату ближайшего Эль Класико

вчера, 08:38
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона27.10.2024 Не начался

Ла Лига опубликовала расписание матчей 11-го тура чемпионата Испании.

Тур начнётся в пятницу, 25 октября, матчем между «Эспаньолом» и «Севильей», а завершится в понедельник, 28 октября, поединком «Мальорки» и «Атлетика».

26 октября на «Сантьяго Бернабеу» состоится Эль Класико «Реал» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с laliga.com Фото: Сайт ФК «Барселона»
ОфициальноМатч «Аталанты» и «Комо» перенесён из-за ливня
23 сентября
Сборная России в октябре может сыграть с командой Занзибара
23 сентября
ОфициальноФИФА объявила о возобновлении Межконтинентального кубка
21 сентября
Матч «Рубин» — «Динамо» может быть перенесён
20 сентября
Официально«Факел» сыграет в контрольном матче с командой «Торпедо-БелАЗ»
20 сентября
В Уругвайской ассоциации футбола подтвердили переговоры с РФС
16 сентября
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:57
Красный день календаря. Надо будет заштриховать его карандашом красного цвета, для надёжности послюнявив (простите) грифель. Затем отойти от календаря на пару шагов и полюбоваться своей работой, удовлетворённо покачивая при этом головой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:33
Каждый видит то, что хочет видеть.
Кроме грандов в ЛЛ оч. хорошо смотрятся АТМ и Бильбао, против которых, на сей день, зубы точно обломают как Челсаки, так и МЮшники.
Поэтому..., поэтому.)
bars098
bars098
вчера в 14:12
У Барсы состав слабее, но думаю победят
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:03
Да там только Эль Классико и интересен
амурец
амурец
вчера в 12:00
Барселона конечно зажигает сейчас в ЛЛ, но надеюсь на Бернабеу каталонцев поставят в позу бегущего егептянина
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:15
Должно быть зрелищно, но есть опасение, что после октябрьских матчей сборных кто-то пропустит из-за травмы.
jnxwjq3nrcg3
jnxwjq3nrcg3
вчера в 09:45
Ой побьют нищебродов в конце октября!
Toro
Toro
вчера в 09:31
Будем смотреть, пропустить нельзя!
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:09
Ну что, будем посмотреть эти матчи, а потом обсудим....
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:49
В прошлом сезоне Эль Классико проходил тоже в этих числах, с той лишь разницей, что проходил на поле Барселоны и три очка увезли гости, а чем ответят "гости" в этот раз, идущие пока без потерь.
sihafazatron
sihafazatron ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 08:46
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 08:40
    Можно будет выбрать,что посмотреть.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     