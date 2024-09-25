Ла Лига утвердила дату ближайшего Эль Класико

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вчера, 08:38

Ла Лига опубликовала расписание матчей 11-го тура чемпионата Испании.

Тур начнётся в пятницу, 25 октября, матчем между «Эспаньолом» и «Севильей», а завершится в понедельник, 28 октября, поединком «Мальорки» и «Атлетика».

26 октября на «Сантьяго Бернабеу» состоится Эль Класико «Реал» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 по московскому времени.