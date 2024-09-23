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Сборная России в октябре может сыграть с командой Занзибара

вчера, 20:26

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир высказался о возможном матче местной сборной с национальной командой России.

Мы сейчас не находимся в контакте с российской стороной, никакого письма у нас от них нет. Но на данный момент мы занимаемся поиском соперника для товарищеского матча на октябрьскую паузу. Для нас матч с Россией в этом месяце возможен. Они могут отправить предложение, мы его быстро примем и с радостью сможем встретить российскую команду в Занзибаре. Если будут официальные переговоры и предложение сыграть в России, то мы тоже согласны на это.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 09:12
Лучше уж тогда с командой острова Пасхи!
galem72
galem72
сегодня в 08:06
Площадь всего архипелага Занзибар примерно ровна площади Мск, а население в 10 раз меньше. Не проще ли сыграть в скрепный футбол в столице с её футболистами-любителями? Уровень-то подготовки всяко лучше островной экзотики. ))
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
сегодня в 06:38
Карпину везет игры в товарище ких Зарплата идет счет какой надо и соперники такие сильные аж дрожь берет Лучше сборную разобрать и деньги сэкономили Все равно лет 5 международные игры не светит Зачем народные деньги тратить на игры с командами Вьетнам Занзибара Какой опыт можно взять от игры с такими командами
wcv635ku8chp
wcv635ku8chp
сегодня в 03:34
Можно и с пингвинами в Антарктиде...Тоже хороший вариант.
x2499z9angc8
x2499z9angc8
сегодня в 03:32
Лучше играть с командой урочища Лимпопо .
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:18
Ооо, хотя бы получат бесценный опыт после этой игры, это хорошо.
Futurista
Futurista
вчера в 23:21
.
oldrussian
oldrussian ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 23:07
«Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали»(Станислав Ежи Лец)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 22:57
за матч с легионерами РПЛ сб.Россия не получит рейтинговых баллов.
с Занзибаром хоть какие то очки будут.
наверно.
Варвар7
Варвар7 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:49
Да и ещё к тому же придётся играть мячом , который на голове у второго истукана слева...)))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:45
К чему такие матчи???лучше соберите сборную легионеров РПЛ и против них, вот гораздо интереснее будет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:25, ред.
что здесь плохого? ))
эта лучшая сборная от детишек доктора Айболита. мечта детства многих.
ни в чем не хуже сб.Колумбии по баскетболу.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 22:16
И к чему этот матч? Сыграли бы со сборной легионеров.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:07
Следующим соперником ,скорее всего будет сб. Острова Пасхи ?
Сергей Солодуха
Сергей Солодуха
вчера в 21:38
Вот оно все как повернулось то.
Dinamo
Dinamo
вчера в 21:32
Если наших не съедят - запишем как успех.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:31, ред.
Мы сыграем в Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо.
(Айболит)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:16, ред.
Глушенков уговорит Карпина сыграть...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:59
А следующая игра будет с племенем Тумба-юмба. Надо же рейтинг повышать!.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:58
Случаются же удивительные совпадения в нашей жизни. Минуту назад смотрел "Прожекторперисхилтон" с участием незабвенного В.Ф.Жириновского, где он один противостоит участникам передачи Урганту, Цекало, Светлакову. Ведущие задают ему вопросы, а он отвечает на них так, что все смеются. Так вот. Когда я ознакомился с новостью о возможном матче с командой Занзибара, у меня возникло желание смеяться. Но смех этот с примесью чувства униженного и оскорблённого.
Кстати, месяца два назад наша Федерация футбола уже направляла запрос в ФФ Занзибара о возможной встрече, но получила уклончивый ответ... Неужели направили повторное "прошение" ? Хоть голову пеплом посыпай.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:58, ред.
Они ездят отдыхать короче а не в футбол играть, отпуска для паспортистов, всё включено, даже избиение младенцев на футбольном поле. Выглядит позорнее чем автобусный парк РПЛ.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:54
Ниже плинтуса ... Я плАчу ...
lotsman
lotsman ответ fm65tgjmh742 (раскрыть)
вчера в 20:50
Острова входящие в состав Танзании.)
lotsman
lotsman
вчера в 20:49
А в Занзибаре есть сборная по футболу?! Наверное по одному человеку с каждого острова.)
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 20:44
Феерично
adekvat
adekvat
вчера в 20:39
С детства мечтал чтобы сборная сыграла с Занзибаром, правда хотел что бы в финале ЧМ, но ладно и так сойдет.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 20:37
Это даже не страна, а часть Танзании. Такие игры точно не нужны
fm65tgjmh742
fm65tgjmh742
вчера в 20:36
Занзибар даже не страна.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:33
Эй вы там в РФС, срочно садитесь писать письмо , а то матч с Занзибаром может сорваться...)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:31
Сразу представил себе презрительное выражение лица у Карпина,
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