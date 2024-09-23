Сборная России в октябре может сыграть с командой Занзибара

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир высказался о возможном матче местной сборной с национальной командой России.

Мы сейчас не находимся в контакте с российской стороной, никакого письма у нас от них нет. Но на данный момент мы занимаемся поиском соперника для товарищеского матча на октябрьскую паузу. Для нас матч с Россией в этом месяце возможен. Они могут отправить предложение, мы его быстро примем и с радостью сможем встретить российскую команду в Занзибаре. Если будут официальные переговоры и предложение сыграть в России, то мы тоже согласны на это.