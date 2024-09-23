Матч «Аталанты» и «Комо» перенесён из-за ливня

Матч 5-го тура Серии А между «Аталантой» и «Комо» перенесён из-за ливня.
Начало поединка дважды откладывали, после чего решили сегодня игру не проводить.
Матч 5-го тура Серии А между «Аталантой» и «Комо» перенесён из-за ливня.
Начало поединка дважды откладывали, после чего решили сегодня игру не проводить.
Моё Почтение!!!
Я помню ту игру с Торпедо и какой сумашедший матч выдали команды, даже в такой разгул стихии!!! Матчи между Спартаком и Торпедо всегда проходили интересно и непредсказуемо. Да что там говорить, есть что вспомнить...
Моё Почтение!!!
Я помню ту игру с Торпедо и какой сумашедший матч выдали команды, даже в такой разгул стихии!!! Матчи между Спартаком и Торпедо всегда проходили интересно и непредсказуемо. Да что там говорить, есть что вспомнить...