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Матч «Аталанты» и «Комо» перенесён из-за ливня

вчера, 23:13
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб КомоКомо21:45 Не начался

Матч 5-го тура Серии А между «Аталантой» и «Комо» перенесён из-за ливня.

Начало поединка дважды откладывали, после чего решили сегодня игру не проводить.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:10
Это только чемпионат РПЛ проводят в любую погоду и в дождь,и в снег ,и в мороз !!!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 07:48
После этого матча Воронин получил воспаление лёгких.
5ej8ayhwpw4x
5ej8ayhwpw4x
сегодня в 05:09
Природа спасла коматозников от погрома
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 04:26
А ещё был матч Крылья Советов-Динамо Москва в 2011 году и 1:0 в пользу хозяев с бессовестно отменённым голом Фернандеса.
Toro
Toro
сегодня в 02:57
Слабаки! Играть надо в любую погоду!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:54
Согласен.)))
Моё Почтение!!!
Я помню ту игру с Торпедо и какой сумашедший матч выдали команды, даже в такой разгул стихии!!! Матчи между Спартаком и Торпедо всегда проходили интересно и непредсказуемо. Да что там говорить, есть что вспомнить...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:48, ред.
Где итальянцам по колено, там русским пох..))...
Capral
Capral
вчера в 23:23
А какже- "матч состоится в любую погоду"? На ЧЕ-2012, игру Франция-Украина тоже остановили на полчаса, но потом продолжили. Жаль, они не видели игру чемпионата СССР Торпедо-Спартак, в 1980г и в какой ливень команды играли!!! Вообще, стена стояла из дождя, ничего не было видно!!!
Гость
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