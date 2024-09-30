Гаджиев: «Уровень нашего футбола упал в 2017-2019 годах. Сейчас всё другое»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что российский футбол развивается.
Многие начинают вспоминать, какие у нас звёзды играли. Но у нас сейчас чемпионат по уровню сопротивления всех 16 команд выше, чем в те годы, когда мы тратили огромные деньги, приобретая зарубежных звёзд.
Я участник всех эти процессов. И тогда был тренером, и сейчас рядом с полем. Уровень упал в 2017-2019 годах. Упал заметно. Мы не могли выиграть ни одного матча в еврокубках. Помню, только «Краснодар» только один матч вытащил в конце цикла. А сейчас чемпионат уже абсолютно другой, иная динамика. Тогда пешком ходили и простые команды из третьих стран были в динамике, их коллективная скорость была выше, и за счёт этого они обыгрывали наши клубы. И «Зенит» никуда не мог пройти, и остальные. А сегодня игры другие, уровень сопротивления вырос, кто бы и что ни говорил. И чемпионат смотрится по-другому, и людей, несмотря на Fan ID, на стадион приходит всё больше.
Рад тебя видеть снова!!!👍👍👍👍👍👍👍
Рад тебя видеть снова!!!👍👍👍👍👍👍👍
" И чемпионат смотрится по-другому, и людей, несмотря на Fan ID, на стадион приходит всё больше"
Футбол к сожалению деградирует в России это объясняется как введением Fan ID, так и отстранением россиян от международных турниров. У многих был интерес смотреть международные матчи - Лигу чемпионов, Лигу Европы, отборочные игры. В этом была прелесть футбола. и класс игроков упал в разы. Нет звездных игроков, на которых можно пойти и посмотреть. Возможно, кому-то нравится, как сборная играет, к примеру, со сборной Вьетнама, Тайланда, Беларусь.
Что бы понять низкую активность посещаемости далеко ходить не нужно, косвенно достаточно посмотреть активность футбольных сайтов, где пользователи оставляют свои комментарии, их в разы меньше. Интерес снизился везде. А для того, что бы он не упал на дно, футболистам нужно показывать зрелищный футбол и отменить пагубный для футбола Фан-Ид. Химки» — «Оренбург до 1 тыс. чел не набралось, Акрон - Факел около 1,5 тыс. чел. это что тогда люди идут на футбол?
" И чемпионат смотрится по-другому, и людей, несмотря на Fan ID, на стадион приходит всё больше"
Футбол к сожалению деградирует в России это объясняется как введением Fan ID, так и отстранением россиян от международных турниров. У многих был интерес смотреть международные матчи - Лигу чемпионов, Лигу Европы, отборочные игры. В этом была прелесть футбола. и класс игроков упал в разы. Нет звездных игроков, на которых можно пойти и посмотреть. Возможно, кому-то нравится, как сборная играет, к примеру, со сборной Вьетнама, Тайланда, Беларусь.
Что бы понять низкую активность посещаемости далеко ходить не нужно, косвенно достаточно посмотреть активность футбольных сайтов, где пользователи оставляют свои комментарии, их в разы меньше. Интерес снизился везде. А для того, что бы он не упал на дно, футболистам нужно показывать зрелищный футбол и отменить пагубный для футбола Фан-Ид. Химки» — «Оренбург до 1 тыс. чел не набралось, Акрон - Факел около 1,5 тыс. чел. это что тогда люди идут на футбол?
Насчет овса- это ты знатно выдал!!!))) Не каждый агроном, так скажет!!! Понравилось!!!
Насчет овса- это ты знатно выдал!!!))) Не каждый агроном, так скажет!!! Понравилось!!!
И конечно приветствую!
И конечно приветствую!
Играл Денис Глушаков, мог в одно касание исход матча решить.
Сегодня Динамо МХ сушит игру и это тоже футболом называют, но это не футбол
А сегодня игроков такого уровня и близко нет.
Играл Денис Глушаков, мог в одно касание исход матча решить.
Сегодня Динамо МХ сушит игру и это тоже футболом называют, но это не футбол
А сегодня игроков такого уровня и близко нет.