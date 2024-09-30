Гаджиев: «Уровень нашего футбола упал в 2017-2019 годах. Сейчас всё другое»

Президент махачкалинского «Динамо» считает, что российский футбол развивается.

Многие начинают вспоминать, какие у нас звёзды играли. Но у нас сейчас чемпионат по уровню сопротивления всех 16 команд выше, чем в те годы, когда мы тратили огромные деньги, приобретая зарубежных звёзд.

Я участник всех эти процессов. И тогда был тренером, и сейчас рядом с полем. Уровень упал в 2017-2019 годах. Упал заметно. Мы не могли выиграть ни одного матча в еврокубках. Помню, только «Краснодар» только один матч вытащил в конце цикла. А сейчас чемпионат уже абсолютно другой, иная динамика. Тогда пешком ходили и простые команды из третьих стран были в динамике, их коллективная скорость была выше, и за счёт этого они обыгрывали наши клубы. И «Зенит» никуда не мог пройти, и остальные. А сегодня игры другие, уровень сопротивления вырос, кто бы и что ни говорил. И чемпионат смотрится по-другому, и людей, несмотря на Fan ID, на стадион приходит всё больше.