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Гаджиев: «Уровень нашего футбола упал в 2017-2019 годах. Сейчас всё другое»

вчера, 15:18

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что российский футбол развивается.

Многие начинают вспоминать, какие у нас звёзды играли. Но у нас сейчас чемпионат по уровню сопротивления всех 16 команд выше, чем в те годы, когда мы тратили огромные деньги, приобретая зарубежных звёзд.

Я участник всех эти процессов. И тогда был тренером, и сейчас рядом с полем. Уровень упал в 2017-2019 годах. Упал заметно. Мы не могли выиграть ни одного матча в еврокубках. Помню, только «Краснодар» только один матч вытащил в конце цикла. А сейчас чемпионат уже абсолютно другой, иная динамика. Тогда пешком ходили и простые команды из третьих стран были в динамике, их коллективная скорость была выше, и за счёт этого они обыгрывали наши клубы. И «Зенит» никуда не мог пройти, и остальные. А сегодня игры другие, уровень сопротивления вырос, кто бы и что ни говорил. И чемпионат смотрится по-другому, и людей, несмотря на Fan ID, на стадион приходит всё больше.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 10:27
Протон

Рад тебя видеть снова!!!👍👍👍👍👍👍👍
протон
протон
сегодня в 02:28
При всем моем уважении к ГМГ не согласен с его мнением.
  " И чемпионат смотрится по-другому, и людей, несмотря на Fan ID, на стадион приходит всё больше"
Футбол к сожалению  деградирует в России это объясняется как введением Fan ID, так и отстранением россиян от международных турниров. У многих был интерес смотреть международные матчи - Лигу чемпионов, Лигу Европы, отборочные игры. В этом была прелесть футбола.  и класс игроков упал в разы. Нет звездных игроков, на которых можно пойти и посмотреть. Возможно, кому-то нравится, как сборная играет, к примеру, со сборной Вьетнама, Тайланда, Беларусь.
Что бы понять низкую активность посещаемости далеко ходить не нужно, косвенно достаточно посмотреть активность футбольных сайтов, где пользователи оставляют свои комментарии, их в разы меньше. Интерес снизился везде. А для того, что бы он не упал на дно, футболистам нужно показывать зрелищный футбол и отменить пагубный для футбола Фан-Ид.  Химки» — «Оренбург до 1 тыс. чел не набралось, Акрон - Факел около 1,5 тыс. чел. это что тогда люди идут на футбол?
Capral
Capral ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
вчера в 19:17
Приветище, Михаил!!!
Насчет овса- это ты знатно выдал!!!))) Не каждый агроном, так скажет!!! Понравилось!!!
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:50
совершенно точно, это называется консервация футбола, в закрытой банке даже овёс расти не будет

И конечно приветствую!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:28, ред.
Про уровень скажу так - вот играл Дима Комбаров и навешивал точно в голову, только подставь, еденицы в мире так могли.
Играл Денис Глушаков, мог в одно касание исход матча решить.
Сегодня Динамо МХ сушит игру и это тоже футболом называют, но это не футбол
А сегодня игроков такого уровня и близко нет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:00
К сожелению наш футбол не может развиваться, он деградирует.
Capral
Capral
вчера в 15:58
А что сейчас, куда могут выйти российские команды, чтобы доказать возросший уровень, если ничего нет- ни сборной, ни еврокубков?! Или постоянное доминирование Зенита и деградация Семака- это возросший уровень?! Или прошлый сезон- бездарный и ничтожный, это тоже высокий уровень?! Я не понимаю, человек- мудрый, знающий, но пишет, абсолютно не опираясь на факты... Хотя, если вспомнить как он ворвался в судейскую, ногой выбив дверь, после игры с Динамо в 2011-м, то, вобщем, многое становится понятным...
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 15:21
Упал, слабо сказано!
Гость
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