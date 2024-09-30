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Мирзов: «Мы бьёмся за Артигу»

вчера, 13:15

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера подмосковного клуба Франка Артиги.

Вопрос о возможной отставке Артиги не ко мне. Мы выходим, бьёмся за него, команду и результат. А дальше руководство решает. Сконцентрированы на том, чтобы набирать очки в каждой игре. Просто выходим и играем.

Напомним, в рамках десятого тура РПЛ «Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов». Подмосковный клуб занимает 13-ю строчку (зона стыковых матчей) в турнирной таблице.

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Alex_67
Alex_67
вчера в 13:28
Слишком много пафоса в словах Мирзова. У команды совсем нет болельщиков, вот они и бьются не совсем понятно за кого. Мне кажется, что место Химок во второй лиге. Я ещё раз убеждаюсь в необходимости сокращения РПЛ до 8-12 команд.
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