Мирзов: «Мы бьёмся за Артигу»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера подмосковного клуба Франка Артиги.
Вопрос о возможной отставке Артиги не ко мне. Мы выходим, бьёмся за него, команду и результат. А дальше руководство решает. Сконцентрированы на том, чтобы набирать очки в каждой игре. Просто выходим и играем.
Напомним, в рамках десятого тура РПЛ «Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов». Подмосковный клуб занимает 13-ю строчку (зона стыковых матчей) в турнирной таблице.