Мирзов: «Мы бьёмся за Артигу»

Полузащитник «Химок» отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера подмосковного клуба .

Вопрос о возможной отставке Артиги не ко мне. Мы выходим, бьёмся за него, команду и результат. А дальше руководство решает. Сконцентрированы на том, чтобы набирать очки в каждой игре. Просто выходим и играем.