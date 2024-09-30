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Галактионов рассказал, какие задачи стоят перед «Локомотивом»

вчера, 11:00

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, какие задачи стоят перед командой.

Побеждать. Побеждать в каждом матче. Мы сами от себя этого требуем. Сверхнакачки нет. Сами для себя внутри команды видим так — есть игра, её надо выиграть. Двигаемся по таблице, она можем меняться. Итожить будем в конце сезона.

Напомним, после десяти туров «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:56
Руководство Локомотива правильно поступает, что не требует любой ценой достичь конкретного максимального результата от команды, чтобы не так висел над ними груз ответственности за допущенные осечки, которых наверняка не удастся избежать ни одному клубу по ходу чемпионата. Молодёжь железнодорожников без всякой накачки сама старается самоутвердиться в каждом поединке, особенно в противостоянии с конкурентами. Главное чтобы это не переросло в самоуверенность в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы, а это уже задача Главного тренера команды объяснять не только стратегию и тактику на предстоящие игры, но и подготовить футболистов психологически. И глядя на положение клуба в турнирной таблице видно, что Галактионов и игроки всё делают правильно, что в свою очередь не может не радовать руководство и особенно болельщиков.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:40
Ни о чём...
Должна быть конкретика. Или, хотя бы, задача минимум и задача максимум. Чтобы было на основании чего подводить итоги в чемпионате и Кубке России. И спросить было за что...
Capral
Capral
вчера в 11:34
Пока, команда играет на кураже. Появились молодые, способные, задорные, но и это проходит. Достаточно вспомнить, как ярко ворвались в большой футбол Тюкавин и Захарян, а потом сникли, оба... Я не пророчу такую же участь молодым Локомотива, но юношеское рвение не бывает долгим, всё должно подкрепляться классом и стабильностью.

Галактионов правильно сказал- играть и побеждать, потому что, ставить сверх высокие задачи на сезон, еще не полностью сформировавшейся команде- несерьёзно. В игре Локо, на сегодня- никакой гениальности нет, но есть желание играть, а значит, надо идти к поставленной цели. В таком первенстве, как российская ПЛ- всё возможно, поэтому надо пробовать...
Quilby
Quilby
вчера в 11:18
Главное, не забыться в порыве после выигрыша у спартака.
lotsman
lotsman
вчера в 11:14
Самая высокая задача - побеждать в каждом матче, не обращая внимание на таблицу и не заглядывая далеко вперёд. Выиграли матч, значит следующая задача выиграть следующий. Готовиться полностью к нему. Тактику, состав игроков, замены, анализ ошибок прошедшего матча...... всё с учётом очередного соперника. И тогда всё будет хорошо.)
yc8r9zvpjqx6
yc8r9zvpjqx6
вчера в 11:03
Перед Локо можно уже ставить самые высокие задачи
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