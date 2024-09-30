Галактионов рассказал, какие задачи стоят перед «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» рассказал, какие задачи стоят перед командой.

Побеждать. Побеждать в каждом матче. Мы сами от себя этого требуем. Сверхнакачки нет. Сами для себя внутри команды видим так — есть игра, её надо выиграть. Двигаемся по таблице, она можем меняться. Итожить будем в конце сезона.