Галактионов рассказал, какие задачи стоят перед «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, какие задачи стоят перед командой.
Побеждать. Побеждать в каждом матче. Мы сами от себя этого требуем. Сверхнакачки нет. Сами для себя внутри команды видим так — есть игра, её надо выиграть. Двигаемся по таблице, она можем меняться. Итожить будем в конце сезона.
Напомним, после десяти туров «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Галактионов правильно сказал- играть и побеждать, потому что, ставить сверх высокие задачи на сезон, еще не полностью сформировавшейся команде- несерьёзно. В игре Локо, на сегодня- никакой гениальности нет, но есть желание играть, а значит, надо идти к поставленной цели. В таком первенстве, как российская ПЛ- всё возможно, поэтому надо пробовать...
Галактионов правильно сказал- играть и побеждать, потому что, ставить сверх высокие задачи на сезон, еще не полностью сформировавшейся команде- несерьёзно. В игре Локо, на сегодня- никакой гениальности нет, но есть желание играть, а значит, надо идти к поставленной цели. В таком первенстве, как российская ПЛ- всё возможно, поэтому надо пробовать...
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!