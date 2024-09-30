Карпукас: «Мы могли забить „Спартаку“ ещё больше»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас подвёл итоги матча десятого тура РПЛ против «Спартака» (3:1).
Конечно, был сложный матч, со «Спартаком» всегда будут тяжёлые игры — у них хороший подбор игроков, хорошая команда. Но мы против них тоже показали достойную игру — думаю, могли забить ещё больше.
Не ожидал ли большего сопротивления от «Спартака»? Ничего не ожидал, просто знал, что «Спартак» — сильная команда, но мы отталкивались от своей игры.
Игрок сборной России?
Впрочем, Карпин многих вызывал не сборы. Этого Валера внёс в список, видимо, из-за фамилии. А ещё он на Спартак гонит. Очередной болтун объявился.
Игрок сборной России?
Впрочем, Карпин многих вызывал не сборы. Этого Валера внёс в список, видимо, из-за фамилии. А ещё он на Спартак гонит. Очередной болтун объявился.