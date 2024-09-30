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Карпукас: «Мы могли забить „Спартаку“ ещё больше»

вчера, 14:26
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас подвёл итоги матча десятого тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

Конечно, был сложный матч, со «Спартаком» всегда будут тяжёлые игры — у них хороший подбор игроков, хорошая команда. Но мы против них тоже показали достойную игру — думаю, могли забить ещё больше.

Не ожидал ли большего сопротивления от «Спартака»? Ничего не ожидал, просто знал, что «Спартак» — сильная команда, но мы отталкивались от своей игры.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:32, ред.
Ну гордиться и вправду нечем, всего три гола за 90 минут против конусов крайне неудовлетворительный результат. Ещё и пропустить умудрились, это вообще за гранью фантастики.
Futurista
Futurista ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:01
Так зовут Карпина в Эстонии)...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:46
Карпукас, кто это?
Игрок сборной России?
Впрочем, Карпин многих вызывал не сборы. Этого Валера внёс в список, видимо, из-за фамилии. А ещё он на Спартак гонит. Очередной болтун объявился.
sihafazatron
sihafazatron ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 14:44
Пожалели просто))
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:38
Могли и не забили это разные вещи.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:28
Чего же не забили? После матча не машут...
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