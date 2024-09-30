Карпукас: «Мы могли забить „Спартаку“ ещё больше»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России подвёл итоги матча десятого тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

Конечно, был сложный матч, со «Спартаком» всегда будут тяжёлые игры — у них хороший подбор игроков, хорошая команда. Но мы против них тоже показали достойную игру — думаю, могли забить ещё больше.

Не ожидал ли большего сопротивления от «Спартака»? Ничего не ожидал, просто знал, что «Спартак» — сильная команда, но мы отталкивались от своей игры.