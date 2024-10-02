«Не вижу причин для паники». Эрик тен Хаг — о будущем «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о будущем клуба и о своих перспективах в команде.

В этом сезоне мы хотим достичь успеха. Это нелегко, но я не вижу здесь причин для паники. Мы способны со всем справиться.

Летом мы с руководством клуба укрепили взаимоотношения, у нас есть соглашение, которого мы придерживаемся. Знаем, что нам нужно искать молодых игроков. Правлению клуба известно, что в конце всех своих предыдущих шести сезонов я брал трофей, как это случилось в прошлом мае. Такова наша цель.