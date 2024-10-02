«Не вижу причин для паники». Эрик тен Хаг — о будущем «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о будущем клуба и о своих перспективах в команде.
В этом сезоне мы хотим достичь успеха. Это нелегко, но я не вижу здесь причин для паники. Мы способны со всем справиться.
Летом мы с руководством клуба укрепили взаимоотношения, у нас есть соглашение, которого мы придерживаемся. Знаем, что нам нужно искать молодых игроков. Правлению клуба известно, что в конце всех своих предыдущих шести сезонов я брал трофей, как это случилось в прошлом мае. Такова наша цель.
Сразу видно обезьян в руководстве МЮ. Это позор. Что эта информация даст? Как это стыкуется с реальностью и уж тем более будущим? Голландец кормит мифами, чтобы отсрочить очевидное и у него это хорошо получается, ибо одни легкомысленные Заремы в руководстве.
Сразу видно обезьян в руководстве МЮ. Это позор. Что эта информация даст? Как это стыкуется с реальностью и уж тем более будущим? Голландец кормит мифами, чтобы отсрочить очевидное и у него это хорошо получается, ибо одни легкомысленные Заремы в руководстве.
Читаю голландца и вспоминаю беседу Познера и Березовского...
Борис Абрамыч, разводя руки...: " Ну что здесь неправильно? Разве я говорю неразумные вещи, Владимир ?!"
А Познер ему отвечает: " Дело в том Борис Абрамович..., настал момент, когда чтобы вы не сказали...,теперь всё, абсолютно ВСЁ РАЗУМНОЕ отметается, ввиду вашей ОДИОЗНОЙ натуры."
Читаю голландца и вспоминаю беседу Познера и Березовского...
Борис Абрамыч, разводя руки...: " Ну что здесь неправильно? Разве я говорю неразумные вещи, Владимир ?!"
А Познер ему отвечает: " Дело в том Борис Абрамович..., настал момент, когда чтобы вы не сказали...,теперь всё, абсолютно ВСЁ РАЗУМНОЕ отметается, ввиду вашей ОДИОЗНОЙ натуры."
Нет причин для паники? А как же реагировать на домашнее крупное поражение, если не паниковать? Зачем этому человеку разрешают давать такие обещания? Почему его не выкинут с позором из клуба, неужели только из-за неустойки?
Нет причин для паники? А как же реагировать на домашнее крупное поражение, если не паниковать? Зачем этому человеку разрешают давать такие обещания? Почему его не выкинут с позором из клуба, неужели только из-за неустойки?