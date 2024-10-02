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«Не вижу причин для паники». Эрик тен Хаг — о будущем «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:34

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о будущем клуба и о своих перспективах в команде.

В этом сезоне мы хотим достичь успеха. Это нелегко, но я не вижу здесь причин для паники. Мы способны со всем справиться.

Летом мы с руководством клуба укрепили взаимоотношения, у нас есть соглашение, которого мы придерживаемся. Знаем, что нам нужно искать молодых игроков. Правлению клуба известно, что в конце всех своих предыдущих шести сезонов я брал трофей, как это случилось в прошлом мае. Такова наша цель.

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01 октября
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Все комментарии
allemz
allemz
вчера в 15:45
"Правлению клуба известно, что в конце всех своих предыдущих шести сезонов я брал трофей, как это случилось в прошлом мае. Такова наша цель."

Сразу видно обезьян в руководстве МЮ. Это позор. Что эта информация даст? Как это стыкуется с реальностью и уж тем более будущим? Голландец кормит мифами, чтобы отсрочить очевидное и у него это хорошо получается, ибо одни легкомысленные Заремы в руководстве.
112910415
112910415
вчера в 15:17
Мастеру художественного слова точно пора продолжительно отдохнуть!
shlomo
shlomo
вчера в 13:43
Руководству МЮ следует задумать о его смене...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:41
Какой-то словесный понос от 10хага
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:20
Что то пока не очень то получается,одни обещания.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:03, ред.
)))))
Читаю голландца и вспоминаю беседу Познера и Березовского...

Борис Абрамыч, разводя руки...: " Ну что здесь неправильно? Разве я говорю неразумные вещи, Владимир ?!"
А Познер ему отвечает: " Дело в том Борис Абрамович..., настал момент, когда чтобы вы не сказали...,теперь всё, абсолютно ВСЁ РАЗУМНОЕ отметается, ввиду вашей ОДИОЗНОЙ натуры."
LOpp
LOpp
вчера в 12:49
Напомнило...

Alex_67
Alex_67
вчера в 12:49
Тен Хаг несёт откровенную пургу...
Нет причин для паники? А как же реагировать на домашнее крупное поражение, если не паниковать? Зачем этому человеку разрешают давать такие обещания? Почему его не выкинут с позором из клуба, неужели только из-за неустойки?
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:48
"Непробиваемый Эрик" - ну ни чем его не проймёшь . Может ответ в его же словах - "Летом мы с руководством клуба укрепили взаимоотношения, у нас есть соглашение, которого мы придерживаемся". А может дело в огромной неустойке , которую надо будет заплатить в случаи его увольнения?)
Гость
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