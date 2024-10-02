Вайсс: «Мы играли против лучшей команды, которую я когда-либо видел»

Главный тренер «Слована» высоко отозвался о «Манчестер Сити» после матча команд в Лиге чемпионов (0:4).

Мы играли против лучшей команды, которую я когда-либо видел. Ничего другого не стоило ожидать. Для меня «Сити» — лучшая команда в мире в плане качества футбола или позиционной игры. Я мог выбрать более оборонительный состав, но решил играть теми, кто помог нашему клубу выйти в Лигу чемпионов.

Для нас это невероятный опыт. Мы увидели фантастическую команду. Каждый тренер верит в какое-то чудо или что-то необыкновенное, но качество «Сити» таково, каково оно есть.