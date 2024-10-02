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Вайсс: «Мы играли против лучшей команды, которую я когда-либо видел»

вчера, 09:22
СлованЛоготип футбольный клуб Слован (Братислава)0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс высоко отозвался о «Манчестер Сити» после матча команд в Лиге чемпионов (0:4).

Мы играли против лучшей команды, которую я когда-либо видел. Ничего другого не стоило ожидать. Для меня «Сити» — лучшая команда в мире в плане качества футбола или позиционной игры. Я мог выбрать более оборонительный состав, но решил играть теми, кто помог нашему клубу выйти в Лигу чемпионов.

Для нас это невероятный опыт. Мы увидели фантастическую команду. Каждый тренер верит в какое-то чудо или что-то необыкновенное, но качество «Сити» таково, каково оно есть.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:34
Встреча с Мастерством не может не впечатлять!
Igo0rek
Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
вчера в 12:03
Роналду что ли молился?))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:32
Ну ещё Шиша, не просто ждал, а молил своего боженьку))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:43, ред.
Другого исхода никто и не ждал, ну может только Lopp))))
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