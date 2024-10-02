Энрике: «Я виноват в поражении. Мы его заслужили»

Главный тренер ПСЖ прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:2).

Не хочу никого отдельно выделять, это я виноват в поражении. Мы его заслужили. Доннарумма, как и его партнеры, сыграл на минимальном уровне. Соперник был сильнее, а это один из лучших клубов мира, особенно в контексте борьбы в воздухе.

Чтобы понять, насколько хороша команда, следует дождаться конца сезона. Это наш первый матч элитного уровня, будут и другие подобные встречи. Это футбол высшего качества. Мы играли в гостях, с высокой интенсивностью, но сложно объяснять футбольные детали, если ты вышел на поле против того, кто лучше тебя.

Нам нельзя повторять то, что сегодня случилось.