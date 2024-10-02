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Энрике: «Я виноват в поражении. Мы его заслужили»

вчера, 08:18
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:2).

Не хочу никого отдельно выделять, это я виноват в поражении. Мы его заслужили. Доннарумма, как и его партнеры, сыграл на минимальном уровне. Соперник был сильнее, а это один из лучших клубов мира, особенно в контексте борьбы в воздухе.

Чтобы понять, насколько хороша команда, следует дождаться конца сезона. Это наш первый матч элитного уровня, будут и другие подобные встречи. Это футбол высшего качества. Мы играли в гостях, с высокой интенсивностью, но сложно объяснять футбольные детали, если ты вышел на поле против того, кто лучше тебя.

Нам нельзя повторять то, что сегодня случилось.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:53
Дружно старались и вместе заслужили
6bsx8r8jbaev
6bsx8r8jbaev
вчера в 15:09
Единственный из Парижа, кто скорее приобрёл от этого матча нежели потерял, это наш Мотя
Ron09
Ron09
вчера в 12:47
Пока только второй год Энрике тренер Псж а сколько лет тренирует Артета, вот и показатели
andrewheat
andrewheat
вчера в 10:58
Зачем драму-то разыгрывать? Проиграли одному из лидеров АПЛ, что не очень-то и зазорно.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 09:28
У вас изначально не было шансов на победу!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:07, ред.
Интересно, что случилось между Энрике и Усманом Дембеле??)))черная кошка говорят пробежала с раннего парижского утра
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:03
Энрике молодец, что признает свою вину, а не ищет оправданий. Он проведет работу над ошибками и улучшит игру команды.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:56
Ну вот, теперь и Доннарумме немного досталось - он не выручил. Может стоило Сафонова поставить на ворота? Вот пусть задумается Энрике. Возможно за пост номер один нужна здоровая конкуренция. Итальянец совсем перестал работать. Вообще, тренер слишком доверяет команде...
339pk25c9jy4
339pk25c9jy4
вчера в 08:49
Арсенал сейчас выглядит поинтереснее парижан, победу заслужили
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:46
Некоторые моменты, конечно, ПСЖ создавал, но и Арсенал упустил ряд возможностей забить третий, сохраняя ситуацию в игре в своих руках....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:45
Победа на классе! Было предсказуемо это все))
shlomo
shlomo
вчера в 08:39
Арсенал сыграл так как и должен был сыграть... и показалось, что в своем нынешнем состоянии Арсенал и ПСЖ команды разного уровня..... Парижане даже толком заменами не смогли усилить игру, провели всего две перестановки. Это, конечно, здорово, что ПСЖ избавился от зависимости от Мбаппе, но теперь он будто оказался в зависимости от Дембеле. Потому что без Усмана некому было встряхнуть серую игру парижан в нападении, которое смотрелось крайне беззубо.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 08:34
Все таки Доннаруму выделил) смотрел первый тайм, после перерыва понял что Арсенал будет катать мячь, и удерживать результат, переключился на Баер Милан, и не прогадал)
Гость
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