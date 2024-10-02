Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2024/2025

Артета: «Нам пришлось помучаться сильнее, чем хотелось бы»

вчера, 08:37
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил итоги матча своей команды с ПСЖ в Лиге чемпионов (2:0).

Мне очень, очень понравился этот поединок. Мы играли с оппонентом, который ярко проявляет свою индивидуальность, против которого трудно выступить, когда у тебя нет мяча.

В первом тайме мы явно доминировали и создали немало моментов, но во втором тайме все изменилось. Нам пришлось помучаться сильнее, чем хотелось бы. В Лиге чемпионов требования выше, но я думаю, что мы здорово справились с этим испытанием.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Энрике: «Я виноват в поражении. Мы его заслужили»
Вчера, 08:18
Кейн: «Я хочу выиграть Лигу чемпионов на „Альянц Арене“»
Вчера, 00:46
Хаверц: «Победить в Лиге чемпионов с „Арсеналом“ приятней, чем с „Челси“»
Вчера, 00:24
Тчуамени: «Винисиус Жуниор заслуживает „Золотой мяч“»
01 октября
Скоулз: «Де Лигт не лучше, чем Магуайр»
01 октября
Осимхен: «Моя трансферная стоимость превышает 100 млн евро»
01 октября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:03
Отличная работа!
Маг_тм
Маг_тм ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:14
Они лишь выполнили свою работу, как и Артета, работа и ответственность тренера 3 раза больше чем у игроков, но игроки практически никогда их не благодарят
uey77mnyefua
uey77mnyefua
вчера в 10:56
Со всеми бы так помучились и взяли бы хоть какой-то трофей
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:30, ред.
В соперниках то был клуб не из Кипра. А топ!
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:19
Артета красавчик, хорошую работу проделал с Арсеналом.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:58
Мог бы поблагодарить игроков, а не произносить такую длинную речь...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 