Артета: «Нам пришлось помучаться сильнее, чем хотелось бы»

Главный тренер «Арсенала» оценил итоги матча своей команды с ПСЖ в Лиге чемпионов (2:0).

Мне очень, очень понравился этот поединок. Мы играли с оппонентом, который ярко проявляет свою индивидуальность, против которого трудно выступить, когда у тебя нет мяча.

В первом тайме мы явно доминировали и создали немало моментов, но во втором тайме все изменилось. Нам пришлось помучаться сильнее, чем хотелось бы. В Лиге чемпионов требования выше, но я думаю, что мы здорово справились с этим испытанием.