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Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» его не уволит

вчера, 18:25

Эрик Тен Хаг считает, что он не будет уволен с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» во время перерыва на матчи сборных.

Голландский специалист разговаривал с руководством МЮ после ничьей в матче с «Астон Виллой». В разговоре не было намеков на потенциальное увольнение тен Хага.

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Comentarios
Comentarios
вчера в 23:25
Он их проверят что-ли
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:02
Много курит. Во как его прёт!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:30
завтра узнаем.
как раз на завтра ежемесячное заседание исполнительного комитета МЮ.
и есть ощущение, что Глейзеры, Рэтклифф и Брейлсфорд все таки уволят
тен Хага.
не просто так САФ находился в Шотландии на матче Глазго Рейнджерс.
надеюсь, будут перемены))) они давно назрели.
112910415
112910415
вчера в 19:44
может, его всё же удивят ?!
Брулин
Брулин
вчера в 19:39
Моуринью — особенный. Тен Хааг — непотопляемый.
afknj4pfczjp
afknj4pfczjp
вчера в 19:35
Оптимист Хаг и откуда у него такая уверенность
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:15
Клоунада развел, уволят-неуволят.
Результаты где? )
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:07
Человек, который ничего не боится... Мало того, он слишком уверен в себе.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:46
...ключевое слово "считает"....счетовод Вотруба... Вот как надо в наглую доказывать свою немощность!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:39
Надежда остаться умирает последней...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:36
Надеюсь, для него это будет неожиданностью.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:27
Не удивлюсь , если он ещё и "кукиш" в кармане держит...)))
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