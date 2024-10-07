Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» его не уволит

Эрик Тен Хаг считает, что он не будет уволен с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» во время перерыва на матчи сборных.
Голландский специалист разговаривал с руководством МЮ после ничьей в матче с «Астон Виллой». В разговоре не было намеков на потенциальное увольнение тен Хага.
как раз на завтра ежемесячное заседание исполнительного комитета МЮ.
и есть ощущение, что Глейзеры, Рэтклифф и Брейлсфорд все таки уволят
тен Хага.
не просто так САФ находился в Шотландии на матче Глазго Рейнджерс.
надеюсь, будут перемены))) они давно назрели.
как раз на завтра ежемесячное заседание исполнительного комитета МЮ.
и есть ощущение, что Глейзеры, Рэтклифф и Брейлсфорд все таки уволят
тен Хага.
не просто так САФ находился в Шотландии на матче Глазго Рейнджерс.
надеюсь, будут перемены))) они давно назрели.
Результаты где? )
Результаты где? )