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Индзаги отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 21:41

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отказался от работы на аналогичном посту в «Манчестер Юнайтед».

У «дьяволов» не получается проявить себя под руководством Эрика тен Хага, боссы клуба ищут ему замену.

Представители итальянского специалиста сообщили, что рулевой не намерен покидать миланский коллектив. Его соглашение с «нерадзурри» рассчитано до лета 2026 года.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 08:58
Интер был в кризисе при Индзаги..и его хотели уволить.. и неолнократно)) но выход в финал Лири чемпионов против мансити все изменило в пользу Индзаги. Боссы поверили и решили продлить контракт с ним. И это принесло им скудетто
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 07:49
Сейчас состав у Интера лучше, чем у МЮ и если выбирать между ними безусловно Интер как вариант лучше. Весь состав сразу ему не заменят, придётся играть с тем балластом который прикупил Тен Хаг. Поэтому Индзаги даже думать не станет переходить или нет. Индзаги даже мог возглавить Ливерпуль который на вершине, но он продлил конракт. И в кризисной ситуации мы не видели Индзаги.
BURNLEY
BURNLEY
сегодня в 02:43
Боится перемен в тренерской карьере?
John 5mith
John 5mith ответ John 5mith (раскрыть)
сегодня в 01:01
Вдогонку. Мне кажется сомнительным называть "идеальным" МС-2016 который кроме Лестера пропустил вперед еще и Арсенал с Тоттенхемом.
John 5mith
John 5mith ответ zim289 (раскрыть)
сегодня в 00:47
Ну все-таки надо правильно формулировать. Не "Моуриньо полез в кризисный МЮ" а "когда его погнали из кризисного (благодаря ему же) Челси - достаточно для его аппетита бабла согласился дать только кризисный МЮ".
У Пепа такого провала и скандалов с Евой Карнейро не было в принципе. Так что МС постарался первым ухватить топ-тренера для топ-клубов который идет без провалов. Сработало.
zim289
zim289
вчера в 23:59
Зачем переходить в кризисный клуб?

Грамотно оценивать возможности клуба — одна из ключевых компетенций тренера. Которой не хватило Моуриньо, например. Именно в этом ключ спада в его карьере.

Главное отличие Гвардиолы от Моуриньо в том, что Гвардиола всегда работал только в идеальных ситуациях (Бавария и МанСити были иделальны ДО прихода Гвардиолы). И это позволило Гвардиоле всегда оставаться на вершине. А Моур полез в кризисный МЮ, потом в непонятный Тоттенхэм и скатился до Ромы и Фенербахче.
sv_1969
sv_1969 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 23:42
Думаю он даже трижды подумал
Futurista
Futurista ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:35
Мостовой не откажется)...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:17
Индзаги правильно делает. Прежде чем возглавить МЮ надо дважды подумать...
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:15
Зачем ему нужен МЮ? Там предстоит много тяжёлого труда
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:01
Индзаги уже перерос Интер, выше там уже не куда.
денег у боссов Интера нет.
скоро Юве на ноги встанет и обойдет Интер с Наполи.
МЮ точно новый вызов.
Но не сейчас. В летом можно возглавит МЮ.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 21:53
Ахах, зачем Индзаги нужен проблемный Манчестер!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:50
Индзаги отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»
Следующая новость Мостовой отказался возглавить Манчестер Юнайтед, правда ему никто не предлагал, но быть в тренде это святое!!!
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