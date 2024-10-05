Индзаги отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отказался от работы на аналогичном посту в «Манчестер Юнайтед».
У «дьяволов» не получается проявить себя под руководством Эрика тен Хага, боссы клуба ищут ему замену.
Представители итальянского специалиста сообщили, что рулевой не намерен покидать миланский коллектив. Его соглашение с «нерадзурри» рассчитано до лета 2026 года.
У Пепа такого провала и скандалов с Евой Карнейро не было в принципе. Так что МС постарался первым ухватить топ-тренера для топ-клубов который идет без провалов. Сработало.
У Пепа такого провала и скандалов с Евой Карнейро не было в принципе. Так что МС постарался первым ухватить топ-тренера для топ-клубов который идет без провалов. Сработало.
Грамотно оценивать возможности клуба — одна из ключевых компетенций тренера. Которой не хватило Моуриньо, например. Именно в этом ключ спада в его карьере.
Главное отличие Гвардиолы от Моуриньо в том, что Гвардиола всегда работал только в идеальных ситуациях (Бавария и МанСити были иделальны ДО прихода Гвардиолы). И это позволило Гвардиоле всегда оставаться на вершине. А Моур полез в кризисный МЮ, потом в непонятный Тоттенхэм и скатился до Ромы и Фенербахче.
Грамотно оценивать возможности клуба — одна из ключевых компетенций тренера. Которой не хватило Моуриньо, например. Именно в этом ключ спада в его карьере.
Главное отличие Гвардиолы от Моуриньо в том, что Гвардиола всегда работал только в идеальных ситуациях (Бавария и МанСити были иделальны ДО прихода Гвардиолы). И это позволило Гвардиоле всегда оставаться на вершине. А Моур полез в кризисный МЮ, потом в непонятный Тоттенхэм и скатился до Ромы и Фенербахче.
денег у боссов Интера нет.
скоро Юве на ноги встанет и обойдет Интер с Наполи.
МЮ точно новый вызов.
Но не сейчас. В летом можно возглавит МЮ.
денег у боссов Интера нет.
скоро Юве на ноги встанет и обойдет Интер с Наполи.
МЮ точно новый вызов.
Но не сейчас. В летом можно возглавит МЮ.
Следующая новость Мостовой отказался возглавить Манчестер Юнайтед, правда ему никто не предлагал, но быть в тренде это святое!!!
Следующая новость Мостовой отказался возглавить Манчестер Юнайтед, правда ему никто не предлагал, но быть в тренде это святое!!!