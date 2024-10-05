Индзаги отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 21:41

Главный тренер «Интера» отказался от работы на аналогичном посту в «Манчестер Юнайтед».

У «дьяволов» не получается проявить себя под руководством Эрика тен Хага, боссы клуба ищут ему замену.

Представители итальянского специалиста сообщили, что рулевой не намерен покидать миланский коллектив. Его соглашение с «нерадзурри» рассчитано до лета 2026 года.