В «Нефтчи» отреагировали на слухи о возможном назначении Ганчаренко

В пресс-службе «Нефтчи» прокомментировали слухи о том, что клуб может возглавить бывший наставник ЦСКА и «Урала» Виктор Ганчаренко.
Виктор Ганчаренко — очень опытный и известный на постсоветском пространстве тренер. Но эта информация не соответствует действительности.
Мало ли что говорят, просто можно промолчать. А из Гончаренко выжали всё, что возможно. Творчества в нём не осталось нисколько. Может быть пора становиться чиновником от футбола..
Мало ли что говорят, просто можно промолчать. А из Гончаренко выжали всё, что возможно. Творчества в нём не осталось нисколько. Может быть пора становиться чиновником от футбола..