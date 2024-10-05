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В «Нефтчи» отреагировали на слухи о возможном назначении Ганчаренко

вчера, 11:05

В пресс-службе «Нефтчи» прокомментировали слухи о том, что клуб может возглавить бывший наставник ЦСКА и «Урала» Виктор Ганчаренко.

Виктор Ганчаренко — очень опытный и известный на постсоветском пространстве тренер. Но эта информация не соответствует действительности.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:01
На пустом месте слухи не рождаются, вероятно где-то обсуждался вариант трудоустройства Гончаренко в бакинский клуб.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:46
Хотя Ганчаренко и считается опытным тренером, стоит помнить, что его стиль может не подойти каждой команде. Если Нефтчи действительно рассматривает варианты, им нужно тщательно анализировать, какой тренер сможет лучше всего вписаться в текущую ситуацию клуба и его амбиции.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:34
Как-то слишком нервно отреагировали.
Мало ли что говорят, просто можно промолчать. А из Гончаренко выжали всё, что возможно. Творчества в нём не осталось нисколько. Может быть пора становиться чиновником от футбола..
p28vmptwr3h8
p28vmptwr3h8
вчера в 11:26
Для Нефтчи был бы неплохой вариант.
shlomo
shlomo
вчера в 11:21
Пока Витек выпал из обоймы востребованных тренеров.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:12
А я не удивлюсь если Витю назначат
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