Добьют МЮ или сделают победителем ЛЧ. Кандидаты на место тен Хага – тёмная лошадка и неудачник

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вчера, 18:29

Суперкомпьютер составил топ.

Эрик тен Хаг уже одной ногой безработный. Можно сколько угодно говорить о неудачном стечении обстоятельств, возможности развития хода игр по другому сценарию. Но в сухом остатке «Манчестер Юнайтед» смотрится ужасно с самого начала чемпионата – а голландец так до сих пор ничего и не сделал. Вероятность отставки после поражения от «Тоттенхэма» критически высока – и суперкомпьютер раскрыл список кандидатов, чья вероятность прихода в команду особенно высока. Рассматриваем этот шорт-лист.

Гарет Саутгейт – жертвуя зрелищностью ради результата

Стиль Саутгейта лаконично описывает период его работы в сборной Англии. Характеристики крайне неоднозначны. Прежде всего стоит сказать, что футбол «трёх львов» ничем не цеплял и вызывал скорее агрессию. Прагматичный и простой рисунок игры просто выводили из себя – а во время чемпионата Европы-2024 эти эмоции вышли на пик.

Всё потому, что такой футбол приносил аномальный результат. Англичане испытали проблемы уже в первом туре против Сербии – три очка для сборной спас Беллингем. Потом похожий сценарий с датчанами, нули со словенцами. При несмотрибельном футболе «три льва» умудрялись раз за разом добиваться результата. И в этом кроется козырь Саутгейта – при скверной игре он приблизил сборную к тому, чтобы снять проклятие. Финалы на двух Евро подряд – отличный показатель.

Если манкунианцы готовы пожертвовать эстетикой ради результата, Гарет может подойти.

Руд ван Нистелрой – логичный, но рискованный шаг

Голландский форвард отдал «Юнайтед» пять лет своей футбольной жизни и хорошо запомнился фанатам. С середины 2010-х Руд обучался тренерскому искусству, прошёл всю клубную вертикаль ПСВ , который открыл ему дорогу на европейский топ-уровень. Пришло всё к тому, что летом 2022 года ван Нистелрой возглавил основную команду – и под его руководством ПСВ стал вторым в Эредивизи.

В минувшее межсезонье его пригласили в МЮ ассистентом к тен Хагу. Это объяснялось тем, что тренировочный процесс требовал изменений. Команда провалила предыдущий сезон – при этом в клубе решили, что виной тому – травмы. Эрик не мог на это повлиять – и даже в такой ситуации взял трофей. Но перемены требовались в любом случае. Тен Хаг получил новых помощников – а ван Нистелрой вернулся в родной клуб, ознакомился с положением дел. И может подхватить команду в случае отставки Эрика. С другой же клубной легендой – Сульшером – получилось.

Томас Тухель – возвращение к истории полугодовалой давности

Когда весной манкунианцы метались между возможными решениями по голландскому менеджеру, всплывала в том числе фамилия Тухеля. Немец уже работал в АПЛ – и с «Челси» демонстрировал отличные результаты, конкурировал с «Сити» и брал ЛЧ . К тому же заполучить Томаса было бы не так сложно – новым боссам кандидатура предыдущего руководства была не по душе, тренер не пользовался поддержкой.

На это наслоился спад «Баварии» в предыдущем сезоне. В мюнхенском клубе ждали лета, чтобы поставить подходящего им специалиста – то есть было вполне вероятно, что МЮ даже не придётся бороться. Сообщалось, что баварцам был интересен тен Хаг – поэтому в теории было достаточно предложить обмен наставниками.

Теперь же Томас сидит без работы. Времени на отдых было достаточно, плюс он врывался на тренерский мостик по ходу сезона – в сезон, когда «Челси» победил в ЛЧ . Правда, есть препятствие. Тухель – всё же не из дешёвых вариантов, на него придётся потратиться. А манкунианцам и так в случае увольнения тен Хага чуть ли не душу придётся продать (компенсация по контракту составляет 22 млн евро).

Франк, Поттер и Каррик – аутсайдеры списка

Ван Нистелрой тоже тёмная лошадка. Но он хотя бы уже в клубной структуре и знаком с внутренней кухней. Томас Франк такого преимущества лишён. С одной стороны, при нём «Брентфорд» вырос из середняка Чемпионшипа в крепкого середняка АПЛ . С другой – за 20 лет тренерской карьеры датчанин ещё не работал в европейском топ-клубе. Каррик рубился за «Юнайтед» с 2006 года и вплоть до завершения карьеры в 2018-м. Но опять же – нынешняя ситуация в МЮ ему плохо знакома. В 2022 году он отправился в самостоятельное плавание – и третий сезон возглавляет «Мидлсбро». С ним команда стала ближе к борьбе за попадание в АПЛ , но восьмое место в Чемпионшипе – не тот показатель, которого хотели бы от будущего наставника «Юнайтед».

Грэм Поттер же успел пройти настоящий ад в «Челси». Команду он возглавил, когда чехарда с составом только начиналась. И осенью «аристократы» были неплохи – уже потом заявка раздулась, и менеджер потерял контроль над тренировочным процессом. Едва ли в просадке «синих» есть вина Грэма – лондонцы и после него выглядят несильно лучше. Но специалист «обжёгся» сильно – вот уже полтора года восстанавливается ментально. Нужны ему эмоциональные американские горки вместо качелей? Атмосферу в МЮ можно описать именно так.

Зидан – несбыточная мечта манкунианцев

Француз – тот, о ком грезят «Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен», причём довольно давно. Менеджер показал топ-эффективность у руля «Реала», сформировался как менеджер, идеально подходящий капризным грандам. Он умеет работать с мировыми звёздами, подчинять их амбиции целям клуба.