«Бешикташ» намерен продать Зайнутдинова в клуб РПЛ

«Локомотив» и «Динамо» проявляют интерес к полузащитнику «Бешикташа» Бахтиёру Зайнутдинову.
Как сообщает турецкое издание Türkiye Gazetesi, московские клубы могут предпринять попытку купить Зайнутдинова в зимнее трансферное окно.
По данным источника, «Бешикташ» также заинтересован в продаже футболиста, поскольку хавбек не смог адаптироваться к чемпионату Турции.
Турецкий клуб планирует выручить с продажи игрока 4 млн евро.
В Турции его опять обесценили...и просят купить....обратно в РПЛ....
У нас Чемпионат или Реабилитационный центр подготовки специалистов..???
Вот подписали парня до 2027 года...так и сами поднимайте до должного (армейского) уровня...
В Турции его опять обесценили...и просят купить....обратно в РПЛ....
У нас Чемпионат или Реабилитационный центр подготовки специалистов..???
Вот подписали парня до 2027 года...так и сами поднимайте до должного (армейского) уровня...
- Классика! Ни прибавить, не отбавить... Вся история идёт по кругу... Только некоторые этого не замечают, и не делают правильных выводов...
- Ну? И кто следующий кандидат "за бугор"? За большими "бабками" и "светлым будущем"?
- Классика! Ни прибавить, не отбавить... Вся история идёт по кругу... Только некоторые этого не замечают, и не делают правильных выводов...
- Ну? И кто следующий кандидат "за бугор"? За большими "бабками" и "светлым будущем"?