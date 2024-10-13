«Бешикташ» намерен продать Зайнутдинова в клуб РПЛ

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вчера, 18:16

«Локомотив» и «Динамо» проявляют интерес к полузащитнику «Бешикташа» .

Как сообщает турецкое издание Türkiye Gazetesi, московские клубы могут предпринять попытку купить Зайнутдинова в зимнее трансферное окно.

По данным источника, «Бешикташ» также заинтересован в продаже футболиста, поскольку хавбек не смог адаптироваться к чемпионату Турции.

Турецкий клуб планирует выручить с продажи игрока 4 млн евро.