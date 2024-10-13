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«Бешикташ» намерен продать Зайнутдинова в клуб РПЛ

вчера, 18:16

«Локомотив» и «Динамо» проявляют интерес к полузащитнику «Бешикташа» Бахтиёру Зайнутдинову.

Как сообщает турецкое издание Türkiye Gazetesi, московские клубы могут предпринять попытку купить Зайнутдинова в зимнее трансферное окно.

По данным источника, «Бешикташ» также заинтересован в продаже футболиста, поскольку хавбек не смог адаптироваться к чемпионату Турции.

Турецкий клуб планирует выручить с продажи игрока 4 млн евро.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:30, ред.
ЦСКА купил парня...поднял его стоимость с 2 млн до 6 млн....
В Турции его опять обесценили...и просят купить....обратно в РПЛ....
У нас Чемпионат или Реабилитационный центр подготовки специалистов..???
Вот подписали парня до 2027 года...так и сами поднимайте до должного (армейского) уровня...
112910415
112910415
вчера в 19:03
какой поворот-то неожиданный
a8kstsc232p6
a8kstsc232p6
вчера в 18:58
В Турции пахать на поле заставили, а он не привык.
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:38
- Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи (читай турки)?
- Классика! Ни прибавить, не отбавить... Вся история идёт по кругу... Только некоторые этого не замечают, и не делают правильных выводов...
- Ну? И кто следующий кандидат "за бугор"? За большими "бабками" и "светлым будущем"?
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:29
Нужно будет торговаться с турками, если чё....
7fnj7d33s4s6
7fnj7d33s4s6
вчера в 18:19
Предложить больше зарплату и он вернётся
Гость
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