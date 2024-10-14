Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига наций 2024/2025

Сборная Италии разгромила Израиль в матче Лиги наций

вчера, 23:50
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия4 : 1Логотип футбольный клуб ИзраильИзраильМатч завершен

Завершился матч 4-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Италии и Израиля.

Сборная Италии одержала разгромную победу со счётом 4:1.

На 41-й минуте нападающий сборной Италии Матео Ретеги открыл счёт, реализовав пенальти. На 54-й минуте защитник хозяев Джованни Ди Лоренцо удвоил счёт.

На 66-й минуте полузащитник Израиля Мохаммад Абу-Фани отыграл один мяч. На 72-й минуте полузащитник Давиде Фраттези снова увеличил преимущество итальянцев.

На 79-й минуте Джованни Ди Лоренцо оформил дубль и установил окончательный счёт в матче (4:1).

В группе 2 Италия лидирует с 10 очками, а Израиль идёт на 4 строчке и имеет в своём активе 0 очков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дубль Коло Муани принёс Франции победу над Бельгией в Лиге наций
Вчера, 23:43
Германия обыграла Нидерланды в матче Лиги наций
Вчера, 23:43
Сборная Грузии уступила Албании в матче Лиги наций
Вчера, 21:14
«Валенсия» и сборная Мексики сыграли вничью в контрольном матче
Вчера, 10:56
Сборная Греции одержала четыре победы подряд в Лиге наций
13 октября
Сборная Австрии разгромила Норвегию в матче Лиги наций
13 октября
Сортировать
Все комментарии
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 06:24
А почему вообще эти черти (Израиль) играют?
adekvat
adekvat
сегодня в 05:21
Итальянцы молодцы хорошо начали розыгрыш лиги.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:09
Молодцы 🔥🔥🔥 в 10 раз приятней победа
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:09
На победу Израиля коэффициент был 15.
.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:07
К неожиданностям такой исход не отнесёшь, всё-таки встречались лидер и аутсайдер группы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 