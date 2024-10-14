Сборная Италии разгромила Израиль в матче Лиги наций

Завершился матч 4-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Италии и Израиля.
Сборная Италии одержала разгромную победу со счётом 4:1.
На 41-й минуте нападающий сборной Италии Матео Ретеги открыл счёт, реализовав пенальти. На 54-й минуте защитник хозяев Джованни Ди Лоренцо удвоил счёт.
На 66-й минуте полузащитник Израиля Мохаммад Абу-Фани отыграл один мяч. На 72-й минуте полузащитник Давиде Фраттези снова увеличил преимущество итальянцев.
На 79-й минуте Джованни Ди Лоренцо оформил дубль и установил окончательный счёт в матче (4:1).
В группе 2 Италия лидирует с 10 очками, а Израиль идёт на 4 строчке и имеет в своём активе 0 очков.
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