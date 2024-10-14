Дубль Коло Муани принёс Франции победу над Бельгией в Лиге наций

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вчера, 23:43

Сборная Бельгии проиграла сборной Франции (1:2) в матче группового этапа Лиги наций.

На 23-й минуте полузащитник Бельгии Юри Тилеманс не реализовал пенальти. На 35-й минуте нападающий Франции Рандаль Коло Муани забил первый гол в игре. В дополнительное к первому тайму время Лоис Опенда сравнял счёт. На 62-й минуте Коло Муани оформил дубль, снова вывел Францию вперёд. На 76-й минуте красную карточку получил полузащитник французов Орельен Тчуамени.

Бельгия идёт на 3-м месте в группе 3 Лиги А (4 очка), Франция занимает 2-е место (9 очков).