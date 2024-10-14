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Дубль Коло Муани принёс Франции победу над Бельгией в Лиге наций

вчера, 23:43
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Сборная Бельгии проиграла сборной Франции (1:2) в матче группового этапа Лиги наций.

На 23-й минуте полузащитник Бельгии Юри Тилеманс не реализовал пенальти. На 35-й минуте нападающий Франции Рандаль Коло Муани забил первый гол в игре. В дополнительное к первому тайму время Лоис Опенда сравнял счёт. На 62-й минуте Коло Муани оформил дубль, снова вывел Францию вперёд. На 76-й минуте красную карточку получил полузащитник французов Орельен Тчуамени.

Бельгия идёт на 3-м месте в группе 3 Лиги А (4 очка), Франция занимает 2-е место (9 очков).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:55
Бельгия так и не смогла реализовать потенциал своего звёздного поколения игроков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:38
3-е поражение Тедеско Дешаму за полгода.....
Данный специалист не сделал сборную Бельгии сильней....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 04:19
Французы молодцы даже в меньшинстве сумели добиться победы в гостях, дающую право рассчитывать на игры в плей-офф.
shur
shur
сегодня в 00:25
...без лидеров блекло, не торкнуло! Но три очка они и в Африке три очка!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:52
Молодец.хорошо отыграл матч !
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