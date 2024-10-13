Сборная Австрии разгромила Норвегию в матче Лиги наций

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вчера, 23:45

Завершился матч 4-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА , в котором встречались сборные Австрии и Норвегии.

Сборная Австрии одержала победу со счётом 5:1.

На восьмой минуте нападающий сборной Австрии открыл счёт. Ответный мяч Норвегии на 39-й минуте забил форвард .

Вывел хозяев поля вперёд на 49-й минуте снова Арнаутович, оформив дубль во встрече. На 58-й минуте защитник увеличил преимущество Австрии.

Спустя четыре минуты довёл счёт до разгромного. Окончательный результат в игре на 71-й минуте установил — 5:1.