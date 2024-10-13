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Сборная Австрии разгромила Норвегию в матче Лиги наций

вчера, 23:45
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия5 : 1Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияМатч завершен

Завершился матч 4-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Австрии и Норвегии.

Сборная Австрии одержала победу со счётом 5:1.

На восьмой минуте нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович открыл счёт. Ответный мяч Норвегии на 39-й минуте забил форвард Александр Серлот.

Вывел хозяев поля вперёд на 49-й минуте снова Арнаутович, оформив дубль во встрече. На 58-й минуте защитник Филипп Лиенхарт увеличил преимущество Австрии.

Спустя четыре минуты Штефан Пош довёл счёт до разгромного. Окончательный результат в игре на 71-й минуте установил Михаэль Грегоритч — 5:1.

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Все комментарии
pp6d78tmj6g7
pp6d78tmj6g7
сегодня в 03:11
Просто катком прошлись австрияки по викингам
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:55
Надо же... Холланд не помог.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:35
Ооооооооо- это особый ИГРОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ИГРОЧИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мозговой центр Аустрии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Технарь каких мало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо за фотку, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Доброй ночи!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:22, ред.
...помню ту команду...! ( ...Виктор, я спать,ауфидерзейн)!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:08
Ожидал победу Австрии! Но чтобы такуююю!
Capral
Capral
сегодня в 00:01, ред.
Игру можно назвать "бенефисом" норвежского вратаря!!! Столько детских ошибок в одной игре, я не видел- никогда!!! Невероятно... Если непосредственно по игре, то, к своей традиционной техничности и комбинационному стилю, австрийцы, с приходом Рангника- прибавили еще и органицацию игры. Уже нет больше разбалансированности в линиях, центр поля на замке, и грамотная подстраховка в опорной зоне.

Рангник- большой спец по организации игры, что он отлично демонстрировал в своё время работая в Лейпциге. Умение концентрировать силы в определенном направлениии, не дать сопернику разбежаться- это именно то, что у австрийского тренера всегда было на высоком уровне. Очень гармоничная игра у сб.Австрии. Нет ощутимых провалов и игровых ям...

Чего не скажешь о сб.Норвегии. Как и все скандинавы- прямолинейная команда, разумеется силовая и неспособная фантазировать, и созидать. Ну а Холанд, еще раз доказал, что он- обычное бревнище, играющее, во многом- благодаря своим ярким партнерам по МС. Кроме, одного случайного удара в штангу, ничего от него не увидел. Не знаю, не смотрю все матчи сб.Норвегии, но сегодня, норвежец был инародным телом...

Австрию с победой, с крупной и заслуженной!!! Соперник, говоря откровенно не был достойным, и возможно, победу Австрии не стоит переоценивать, но это- уже проблемы Норвегии... Много лет болею за австрийцев на разных уровнях, начиная с 1978г., и сегодня- рад победе этой команды!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:55
Разгромный счет получился и Холанд не помог.
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