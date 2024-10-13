Сборная Австрии разгромила Норвегию в матче Лиги наций

Завершился матч 4-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Австрии и Норвегии.
Сборная Австрии одержала победу со счётом 5:1.
На восьмой минуте нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович открыл счёт. Ответный мяч Норвегии на 39-й минуте забил форвард Александр Серлот.
Вывел хозяев поля вперёд на 49-й минуте снова Арнаутович, оформив дубль во встрече. На 58-й минуте защитник Филипп Лиенхарт увеличил преимущество Австрии.
Спустя четыре минуты Штефан Пош довёл счёт до разгромного. Окончательный результат в игре на 71-й минуте установил Михаэль Грегоритч — 5:1.
Спасибо за фотку, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Доброй ночи!!!
Спасибо за фотку, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Доброй ночи!!!
Рангник- большой спец по организации игры, что он отлично демонстрировал в своё время работая в Лейпциге. Умение концентрировать силы в определенном направлениии, не дать сопернику разбежаться- это именно то, что у австрийского тренера всегда было на высоком уровне. Очень гармоничная игра у сб.Австрии. Нет ощутимых провалов и игровых ям...
Чего не скажешь о сб.Норвегии. Как и все скандинавы- прямолинейная команда, разумеется силовая и неспособная фантазировать, и созидать. Ну а Холанд, еще раз доказал, что он- обычное бревнище, играющее, во многом- благодаря своим ярким партнерам по МС. Кроме, одного случайного удара в штангу, ничего от него не увидел. Не знаю, не смотрю все матчи сб.Норвегии, но сегодня, норвежец был инародным телом...
Австрию с победой, с крупной и заслуженной!!! Соперник, говоря откровенно не был достойным, и возможно, победу Австрии не стоит переоценивать, но это- уже проблемы Норвегии... Много лет болею за австрийцев на разных уровнях, начиная с 1978г., и сегодня- рад победе этой команды!!!
Рангник- большой спец по организации игры, что он отлично демонстрировал в своё время работая в Лейпциге. Умение концентрировать силы в определенном направлениии, не дать сопернику разбежаться- это именно то, что у австрийского тренера всегда было на высоком уровне. Очень гармоничная игра у сб.Австрии. Нет ощутимых провалов и игровых ям...
Чего не скажешь о сб.Норвегии. Как и все скандинавы- прямолинейная команда, разумеется силовая и неспособная фантазировать, и созидать. Ну а Холанд, еще раз доказал, что он- обычное бревнище, играющее, во многом- благодаря своим ярким партнерам по МС. Кроме, одного случайного удара в штангу, ничего от него не увидел. Не знаю, не смотрю все матчи сб.Норвегии, но сегодня, норвежец был инародным телом...
Австрию с победой, с крупной и заслуженной!!! Соперник, говоря откровенно не был достойным, и возможно, победу Австрии не стоит переоценивать, но это- уже проблемы Норвегии... Много лет болею за австрийцев на разных уровнях, начиная с 1978г., и сегодня- рад победе этой команды!!!