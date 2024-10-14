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Германия обыграла Нидерланды в матче Лиги наций

вчера, 23:43
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 0Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Сборная Германии обыграла сборную Нидерландов (1:0) в матче группового этапа Лиги наций.

Единственный гол в игре на 63-й минуте забил нападающий Германии Джейми Левелинг.

Германия идёт на 1-м месте в группе 3 Лиги А (10 очков), Нидерланды занимают 2-е место (5 очков).

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ shur (раскрыть)
сегодня в 08:41
У вас в России доступно Интернет тв OTT player ? Там есть канал pimple tv. Там можно посмотреть
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 06:20


Если вы хотите вип, то тут можно посмотреть, как его получить.


Stalker-ato
Stalker-ato ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:07
Не могу не согласиться, за последние лет 5 европейский футбол очень сильно деградировал,притом перед дегродацией идёт кризис а тут сразу вжух и полёт в пропасть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:23
Т личный футбол Кумана. Хорошо что в Голландии появились новый тип тренеров..таких как Арне Слот, наставник Ливерпуля.. надеюсь, у сборной будет новый тренер. Хватит Кумана
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:39
Нидерланды вообще мертвые. Ничего не смогли противопоставить немцам.
9kvqdm77tcfj
9kvqdm77tcfj
сегодня в 03:17
Как чувствовал, что не забьют обе команды в этом матче
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:00
Доброй ночи, Дружище!!!
До завтра.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:59
...теплее, данке!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:58
Он есть на Live TV, но не всегда- надо попасть.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:57
...ладно,понял,что ничего не понял,забей,пошёл спать, ночь в белокаменной и много снега на Покров, это хорошо!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:54
Думаю международный, но с немецким уклоном. Трансляции игр с немецкими комментариями. Это если- ЛЧ, ЛЕ. А ЧМ, ЧЕ- только по ZDF или das Erste.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:50, ред.
...он немецкий??? Я могу зайти сторонним браузером,ну как будто я из голландии и найти его чтобы посмотреть!
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:50
Думаю нет. Там название канала- в правом верхнем углу.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:42
Я смотрю канал "90minutes".
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:40
...Витя,а как ты Лигу Чемпионв смотришь,какой то немецкий канал или что? К чему спрашиваю,у нас в России Матч Тв отдал права Окке и теперь только за бабки при подписке на лигу...?!?!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:39
Да ну, Дружище, я так- погулять вышел и радио послушать... Но всё-равно, спасибо!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:35, ред.
....не,не,не,не, какой из меня аналитик,так на старости лет набрёл на интересный сайт, хороших чуваков встретил,в частности тебя и мне этого достаточно!!!
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:33
Ставь себя впереди, а я, по старости- сзади поплетусь...)))
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:31
Понятно. А почему я впереди? Мне неудобно.
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:28
О чём ты, Санёк?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:25
Согласен. Увы, реалии нашего времени...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:18
...настало время, неформального футбола,не традиционного и понимаешь, что ты узнаешь Великие Сборные не по именам, а по
эмблемам и цветам стран участников,впрочем этого касается и нашего
чемпионата только по ромбикам ,зведочкам,буквам "С","Д", "Т","Цска"узнаешь бывшие сильнейшие клубы Страны!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:04
Да уж! Града голов не случилось! А жаль
Capral
Capral
вчера в 23:56
Увы, повторение финала ЧМ-74 не получилось. Измельчал футбол, потускнел... Нет больше ярких звезд как раньше- один сурогат. Вывеска красивая, сочная, но футбола я не увидел достойного. Конечно, отсутствие ван Дейка у Голландии сильно ослабило команду. Пожары в штрафной и около- привели к логичному голу. Да и в атаке подыграть было некому...

Германия смотрелась получше, но тоже далека от совершенства. Правда, стоит отметить, иногда немцы пытались замутить нечто похожее на комбинацию, но в итоге, традиционная немецкая философия возвращала команду в её исторический футбол...

Нидерланды играли грубовато. Моментами, игра команды напомнила игру ЧМ-78, против Италии, когда голландцы косили несчастных итальянцев направо и налево. Если в целом об игре Голландии ,то это- типичный футбол Кумана, футбол от печки, как придется. Кроме одного дальнего удара в перекладину и вспомнить нечего.

По игре, Германия победу заслужила, но соперник, надо признать- практически не сопротивлялся. Очень беззубая Голландия, неорганизованная, и я бы даже сказал- бесхарактерная. Поэтому, ничего особенного игра не показала, но порадовало- отсутствие в воротах Германии Нойера. Ну а так- Германию с победой!
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