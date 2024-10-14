Германия обыграла Нидерланды в матче Лиги наций

Сборная Германии обыграла сборную Нидерландов (1:0) в матче группового этапа Лиги наций.
Единственный гол в игре на 63-й минуте забил нападающий Германии Джейми Левелинг.
Германия идёт на 1-м месте в группе 3 Лиги А (10 очков), Нидерланды занимают 2-е место (5 очков).
Германия смотрелась получше, но тоже далека от совершенства. Правда, стоит отметить, иногда немцы пытались замутить нечто похожее на комбинацию, но в итоге, традиционная немецкая философия возвращала команду в её исторический футбол...
Нидерланды играли грубовато. Моментами, игра команды напомнила игру ЧМ-78, против Италии, когда голландцы косили несчастных итальянцев направо и налево. Если в целом об игре Голландии ,то это- типичный футбол Кумана, футбол от печки, как придется. Кроме одного дальнего удара в перекладину и вспомнить нечего.
По игре, Германия победу заслужила, но соперник, надо признать- практически не сопротивлялся. Очень беззубая Голландия, неорганизованная, и я бы даже сказал- бесхарактерная. Поэтому, ничего особенного игра не показала, но порадовало- отсутствие в воротах Германии Нойера. Ну а так- Германию с победой!
Германия смотрелась получше, но тоже далека от совершенства. Правда, стоит отметить, иногда немцы пытались замутить нечто похожее на комбинацию, но в итоге, традиционная немецкая философия возвращала команду в её исторический футбол...
Нидерланды играли грубовато. Моментами, игра команды напомнила игру ЧМ-78, против Италии, когда голландцы косили несчастных итальянцев направо и налево. Если в целом об игре Голландии ,то это- типичный футбол Кумана, футбол от печки, как придется. Кроме одного дальнего удара в перекладину и вспомнить нечего.
По игре, Германия победу заслужила, но соперник, надо признать- практически не сопротивлялся. Очень беззубая Голландия, неорганизованная, и я бы даже сказал- бесхарактерная. Поэтому, ничего особенного игра не показала, но порадовало- отсутствие в воротах Германии Нойера. Ну а так- Германию с победой!