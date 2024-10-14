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Сборная Грузии уступила Албании в матче Лиги наций

вчера, 21:14
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия0 : 1Логотип футбольный клуб АлбанияАлбанияМатч завершен

Завершился матч 4-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Грузии и Албании (0:1).

Единственный гол в матче на 48-й минуте забил полузащитник албанской сборной Кристьян Асллани.

В группе 1 Лиги B также выступают национальные команды Чехии и Украины.

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Все комментарии
xv5nazavd5cs
xv5nazavd5cs
сегодня в 04:25
Албанцы молодцы, поставили выскочек на место.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:59, ред.
В 21-27 один из пользователей опять "прошёлся" по Хвиче со всей своей пламенной любовью, лаской и нежностью. А ведь матч этот товарищ не смотрел, а увидел, что грузин не забил мяч и... обрадовался этому - есть о чём позлорадствовать.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:30
Ты совершенно прав, мой Друг, действительно- много чести!!! Другое дело, пытаюсь донести людям правду, которая многим не нравится... Ну, а так, конечно ты прав!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:19
...и те 11-цать строчек,которые ты ему посвятил,для него уже
через чур жирно,старина не находишь?!
Capral
Capral
вчера в 21:27, ред.
Я уже даже забыл, когда он, не то, чтобы забивал или отдавал, но хотябы, как-то обозначился на поле. Как обычно- исчез парниша с радаров- настоящая "Бледная тень". Ни с Украиной, ни сегодня, не видно было моего любимца... А всё потому, что даже в таком отстое, как Лига наций, нет подвальных любимых ХвЫчкиных команд.

Никогда не быть ему еще одним Марадоной- не рождён он для больших побед и подвигов. Вот, стать лучшим за месяц в Серии А, после матчей с дебютантами- вот это его уровень. Он должен был стать лидером сборной на ЧЕ, но не стал, и в ЛН- тоже не зашло...

Нет, всё-таки буду писать заявление в ЖЭК, пусть, там с ним проведут беседу. Это ж не дело, так меня огорчать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:23
Грузия сегодня сильно разочаровала. От них ожидали победы.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:22
Неужели сдулись грузины! Иль мотивация не та))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:21
албанцы все таки взяли матч-реванш.
если сегодня украинцы победят чехов, то в группе после 4 тура у всех по 6 баллов))
грузинам больше нельзя проигрываать
Гость
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