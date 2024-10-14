Сборная Грузии уступила Албании в матче Лиги наций

Завершился матч 4-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Грузии и Албании (0:1).
Единственный гол в матче на 48-й минуте забил полузащитник албанской сборной Кристьян Асллани.
В группе 1 Лиги B также выступают национальные команды Чехии и Украины.
Никогда не быть ему еще одним Марадоной- не рождён он для больших побед и подвигов. Вот, стать лучшим за месяц в Серии А, после матчей с дебютантами- вот это его уровень. Он должен был стать лидером сборной на ЧЕ, но не стал, и в ЛН- тоже не зашло...
Нет, всё-таки буду писать заявление в ЖЭК, пусть, там с ним проведут беседу. Это ж не дело, так меня огорчать.
Никогда не быть ему еще одним Марадоной- не рождён он для больших побед и подвигов. Вот, стать лучшим за месяц в Серии А, после матчей с дебютантами- вот это его уровень. Он должен был стать лидером сборной на ЧЕ, но не стал, и в ЛН- тоже не зашло...
Нет, всё-таки буду писать заявление в ЖЭК, пусть, там с ним проведут беседу. Это ж не дело, так меня огорчать.