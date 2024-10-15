Стало известно, когда Рахманович вернётся к тренировкам

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» и сборной Боснии и Герцеговины Амара Рахмановича, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Амару становится лучше. Планируется, что он приступит к тренировкам в начале следующего месяца.
Напомним, 30 сентября Рахманович перенёс операцию.
30-летний атакующий полузащитник выступает за «Крылья Советов» с сентября 2022 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне Рахманович участия не принимал.
Ранее сообщалось, что Игорь Осинькин продолжит возглавлять «Крылья Советов».