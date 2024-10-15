Стало известно, когда Рахманович вернётся к тренировкам

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вчера, 13:39

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» и сборной Боснии и Герцеговины , рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

Амару становится лучше. Планируется, что он приступит к тренировкам в начале следующего месяца.

Напомним, 30 сентября Рахманович перенёс операцию.

30-летний атакующий полузащитник выступает за «Крылья Советов» с сентября 2022 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне Рахманович участия не принимал.

Ранее сообщалось, что Игорь Осинькин продолжит возглавлять «Крылья Советов».