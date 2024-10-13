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Тюкавин и Лунёв тренируются по индивидуальному плану

вчера, 18:42

Футболисты «Динамо» Константин Тюкавин и Андрей Лунёв тренируются в индивидуальном порядке после возвращения в расположение команды из сборной России, сообщили в пресс‑службе «бело‑голубых».

Футболисты «Динамо» Даниил Фомин, Тюкавин и Лунёв были вызваны на октябрьский сбор команды России в Новогорске, который завершился 10 октября. Лунёв и Тюкавин покинули расположение сборной досрочно по медицинским причинам. Голкипер Лунёв из‑за перегрузочного состояния был направлен в «Динамо» для полноценного восстановления, у нападающего Тюкавина диагностировали ОРВИ.

На данном этапе Тюкавин и Лунёв тренируются по индивидуальному плану. Вопрос об их участии в игре с «Рубином» будет решаться ближе к матчу. Фомин после возвращения из сборной работает в общей группе.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:37, ред.
До очередного матча в РПЛ у Динамо ещё целая неделя. Тюкавин занемог не вчера, с таким диагнозом в пастели три - максимум пять дней и порядок, так что к тому времени оба должны вернуться в строй. А то что Костю отделили от команды, так чему тут удивляться, с ОРВИ на карантин для подстраховки, чтобы зараза не передалась другим игрокам. На мой взгляд гораздо важнее знать в каком состоянии вернутся игроки призванные под знамёна своих сборных и, как они восстановятся после длительных перелётов, особенно латиноамериканцы. Радует то, что дорога в Нижний Новгород на игру с Рубином не займёт много времени.
Болейте за своих, а не против чужих!
c9rywbrgdy6w
c9rywbrgdy6w
вчера в 19:01
Болезнь за такие деньги какая-то странная у Лунева.
Гость
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