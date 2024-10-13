Футболисты «Динамо» Константин Тюкавин и Андрей Лунёв тренируются в индивидуальном порядке после возвращения в расположение команды из сборной России, сообщили в пресс‑службе «бело‑голубых».
Футболисты «Динамо» Даниил Фомин, Тюкавин и Лунёв были вызваны на октябрьский сбор команды России в Новогорске, который завершился 10 октября. Лунёв и Тюкавин покинули расположение сборной досрочно по медицинским причинам. Голкипер Лунёв из‑за перегрузочного состояния был направлен в «Динамо» для полноценного восстановления, у нападающего Тюкавина диагностировали ОРВИ.
На данном этапе Тюкавин и Лунёв тренируются по индивидуальному плану. Вопрос об их участии в игре с «Рубином» будет решаться ближе к матчу. Фомин после возвращения из сборной работает в общей группе.
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