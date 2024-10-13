Тюкавин и Лунёв тренируются по индивидуальному плану

1728834166

вчера, 18:42

Футболисты «Динамо» и тренируются в индивидуальном порядке после возвращения в расположение команды из сборной России, сообщили в пресс‑службе «бело‑голубых».

Футболисты «Динамо» , Тюкавин и Лунёв были вызваны на октябрьский сбор команды России в Новогорске, который завершился 10 октября. Лунёв и Тюкавин покинули расположение сборной досрочно по медицинским причинам. Голкипер Лунёв из‑за перегрузочного состояния был направлен в «Динамо» для полноценного восстановления, у нападающего Тюкавина диагностировали ОРВИ .