В грозненском «Ахмате» рассказали о состоянии травмированных игроков

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, когда защитник Мирослав Богосавац и нападающий Бернард Бериша вернутся в строй, а также заявил, что Фелиппе Кардосо приступит к тренировкам в ближайшие дни.
Беришу и Богосаваца увидим на поле только после зимней паузы. Что касается Фелиппе Кардосо, то он должен приступить к тренировкам в ближайшие дни.
Богосавац в нынешнем сезоне сыграл в восьми матчах за клуб в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей.
На счету форварда Бериши два гола и одна результативная передача в семи матчах во всех турнирах за клуб.
надо для футбола - показатели!!!
надо для футбола - показатели!!!