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В грозненском «Ахмате» рассказали о состоянии травмированных игроков

вчера, 17:07

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, когда защитник Мирослав Богосавац и нападающий Бернард Бериша вернутся в строй, а также заявил, что Фелиппе Кардосо приступит к тренировкам в ближайшие дни.

Беришу и Богосаваца увидим на поле только после зимней паузы. Что касается Фелиппе Кардосо, то он должен приступить к тренировкам в ближайшие дни.

Богосавац в нынешнем сезоне сыграл в восьми матчах за клуб в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей.

На счету форварда Бериши два гола и одна результативная передача в семи матчах во всех турнирах за клуб.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:52
...я "Тереку" всегда симпатизировал,дай Бог наладить игру как в прежние времена,стадион,поддержка президента Чечни,что ещё
надо для футбола - показатели!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:20
Жаль Ахмат. Два лучших футболиста травмированы, а им и так трудно. Джигиты , соберитесь. Ахмат-сила!
Гость
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