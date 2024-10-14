В грозненском «Ахмате» рассказали о состоянии травмированных игроков

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вчера, 17:07

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, когда защитник и нападающий вернутся в строй, а также заявил, что приступит к тренировкам в ближайшие дни.

Беришу и Богосаваца увидим на поле только после зимней паузы. Что касается Фелиппе Кардосо, то он должен приступить к тренировкам в ближайшие дни.

Богосавац в нынешнем сезоне сыграл в восьми матчах за клуб в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей.

На счету форварда Бериши два гола и одна результативная передача в семи матчах во всех турнирах за клуб.