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Медведев рассказал о состоянии здоровья Волкова

вчера, 12:16

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии здоровья травмированного защитника «сине-бело-голубых» и сборной России Сергея Волкова.

Волков приступил к восстановлению. Сколько оно займёт, пока трудно говорить. Восстановление после «крестов» — это всегда очень тяжело, это через боль. Очень много зависит от того, как спортсмен сможет с этим справляться.

Напомним, Волков перебрался в «Зенит» из «Краснодара» в июле текущего года. За «сине-бело-голубых» 22-летний правый защитник провёл шесть матчей.

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Alex_67
Alex_67
вчера в 12:36
Что не российский футболист, то игрок сборной России по футболу. Карпин, похоже, поставил себе цель пропустить через главную команду всех.. Устроил из сборной проходной двор. И никто не сделает ему замечание. А Волков? Лично я не знаю такого футболиста... Не попадался мне на глаза, пока....
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