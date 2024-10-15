Медведев рассказал о состоянии здоровья Волкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии здоровья травмированного защитника «сине-бело-голубых» и сборной России Сергея Волкова.
Волков приступил к восстановлению. Сколько оно займёт, пока трудно говорить. Восстановление после «крестов» — это всегда очень тяжело, это через боль. Очень много зависит от того, как спортсмен сможет с этим справляться.
Напомним, Волков перебрался в «Зенит» из «Краснодара» в июле текущего года. За «сине-бело-голубых» 22-летний правый защитник провёл шесть матчей.