Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Мостовой получил травму в расположении сборной России

вчера, 19:55

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник команды Андрей Мостовой получил повреждение, находясь в расположении сборной России. По этой причине игрок пропустил контрольный матч с «Войводиной».

У Вячеслава Караваева снова небольшие проблемы, поэтому он не может принять участие в матче. Мостовой из сборной приехал с травмой, тоже не может играть.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Караваева рассказал о нынешнем состоянии игрока
Вчера, 18:45
Агент Тюкавина рассказал, почему футболист покинул расположение сборной
11 октября
Ахметов восстановился от травмы и вернулся в общую группу «Зенита»
10 октября
Сперцян из‑за травмы не отправился на выездной матч сборной Армении
10 октября
ОфициальноРеабилитация защитника «Динамо» из Махачкалы займёт до 8 месяцев
09 октября
СлухиСперцян может не сыграть за сборную Армении из-за травмы
08 октября
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:30
Поправляйся Андрей!
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:43
- Сборная не сыграла не одного матча.
- Так? Так!
- Молодой и перспективный игрок Зенита получил травму на сборах.
- Так? Так!
- Теперь он пропустит несколько матчей чемпионата.
- Так? Так!
- Ну и какая же "св..ья", просто так, взяла и "вырубила" коллегу по сборной? Или не просто так? Интересно из какого клуба был костолом...
- Ну и на фига нам такие сборы???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:58
На примере Мостового доказано, что в этой сборной можно получить травму даже во время игры в карты.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:56
Какую травму мог получить Мостовой, если на этих коротких сборах игроки провели только одну тренировку и открытую автограф-сессию с юными болельщиками
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 