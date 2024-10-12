Мостовой получил травму в расположении сборной России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник команды Андрей Мостовой получил повреждение, находясь в расположении сборной России. По этой причине игрок пропустил контрольный матч с «Войводиной».
У Вячеслава Караваева снова небольшие проблемы, поэтому он не может принять участие в матче. Мостовой из сборной приехал с травмой, тоже не может играть.
- Так? Так!
- Молодой и перспективный игрок Зенита получил травму на сборах.
- Так? Так!
- Теперь он пропустит несколько матчей чемпионата.
- Так? Так!
- Ну и какая же "св..ья", просто так, взяла и "вырубила" коллегу по сборной? Или не просто так? Интересно из какого клуба был костолом...
- Ну и на фига нам такие сборы???
- Так? Так!
- Молодой и перспективный игрок Зенита получил травму на сборах.
- Так? Так!
- Теперь он пропустит несколько матчей чемпионата.
- Так? Так!
- Ну и какая же "св..ья", просто так, взяла и "вырубила" коллегу по сборной? Или не просто так? Интересно из какого клуба был костолом...
- Ну и на фига нам такие сборы???