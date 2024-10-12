Мостовой получил травму в расположении сборной России

Главный тренер «Зенита» сообщил, что полузащитник команды получил повреждение, находясь в расположении сборной России. По этой причине игрок пропустил контрольный матч с «Войводиной».

У Вячеслава Караваева снова небольшие проблемы, поэтому он не может принять участие в матче. Мостовой из сборной приехал с травмой, тоже не может играть.