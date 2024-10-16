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ПСЖ вновь активировал интерес к Маркусу Рэшфорду

вчера, 08:51

ПСЖ вновь активировал интерес к 26-летнему крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду.

Звезда «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд был предметом трансферного интереса со стороны ПСЖ, поскольку французский клуб, искавший замену Килиану Мбаппе после его перехода в «Реал Мадрид» в июне, рассматривал возможность приобретения форварда за 75 миллионов фунтов стерлингов

Сделка не состоялась, так как «красные дьяволы» не захотели отпускать игрока сборной Англии и, по слухам, оценили его в сумму, близкую к 100 млн фунтов стерлингов.

Несмотря на нежелание «Манчестера» продавать 26-летнего футболиста, который в прошлом году подписал контракт до 2028 года, источники сообщают, что французская команда все еще рассматривает возможность приобретения Рэшфорда в следующем году.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 10:26
...берите пока не постарел, пока рывок есть,помню его первую
игру за МЮ,красавец....! Почему берите,пользу больше принесёт
парижанам,да и владельцам-янки МанЮ всё по барабану...!!!
p4kydc449hr6
p4kydc449hr6
вчера в 09:21
Разница в 25 млн. для ПСЖ несущественна.
Гость
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