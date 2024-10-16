ПСЖ вновь активировал интерес к Маркусу Рэшфорду

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вчера, 08:51

ПСЖ вновь активировал интерес к 26-летнему крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду.

Звезда «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд был предметом трансферного интереса со стороны ПСЖ , поскольку французский клуб, искавший замену Килиану Мбаппе после его перехода в «Реал Мадрид» в июне, рассматривал возможность приобретения форварда за 75 миллионов фунтов стерлингов

Сделка не состоялась, так как «красные дьяволы» не захотели отпускать игрока сборной Англии и, по слухам, оценили его в сумму, близкую к 100 млн фунтов стерлингов.

Несмотря на нежелание «Манчестера» продавать 26-летнего футболиста, который в прошлом году подписал контракт до 2028 года, источники сообщают, что французская команда все еще рассматривает возможность приобретения Рэшфорда в следующем году.