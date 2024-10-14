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«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с одним из игроков ради Эберечи Эзе

вчера, 22:52

«Манчестер Юнайтед» интересуется вингером «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе. Сообщается, что скаутский отдел клуба следил за игроком сборной Англии на протяжении всего прошлого сезона.

Однако, согласно источникам, потенциальный переход Эзе, за которого предусмотрена сумма отступных в размере 60 миллионов фунтов стерлингов (72 миллиона евро), остается трудноосуществимым, если только МЮ не совершит крупную продажу.

Имена, которые чаще всего связывают с потенциальным уходом, это Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд.

Если бы кто-то из них был продан, это открыло бы финансовые возможности для «Манчестер Юнайтед» сделать серьезное предложение по Эзе.

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Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
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Alex_67
Alex_67
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