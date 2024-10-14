«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с одним из игроков ради Эберечи Эзе

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вчера, 22:52

«Манчестер Юнайтед» интересуется вингером «Кристал Пэлас» . Сообщается, что скаутский отдел клуба следил за игроком сборной Англии на протяжении всего прошлого сезона.

Однако, согласно источникам, потенциальный переход Эзе, за которого предусмотрена сумма отступных в размере 60 миллионов фунтов стерлингов (72 миллиона евро), остается трудноосуществимым, если только МЮ не совершит крупную продажу.

Имена, которые чаще всего связывают с потенциальным уходом, это и .

Если бы кто-то из них был продан, это открыло бы финансовые возможности для «Манчестер Юнайтед» сделать серьезное предложение по Эзе.