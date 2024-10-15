«Реал» разочарован в своём лидере. Регулярные травмы и кресты заставили искать замену

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15 октября 2024, 10:08

Альтернатива – защитник «Арсенала».

«Сливочные» не просто так вышли на рынок в поисках центрального защитника – у команды огромные кадровые проблемы. Серьёзную травму, среди прочих, недавно получил Дани Карвахаль – но есть и футболист, который буквально прописался в лазарете. Мадридцы, кажется, больше не верят в Давида Алабу.

Ни одного полного сезона в составе «сливочных»

Австрийский центральный защитник перебрался в «Реал» из «Баварии» спустя сезон после победы в Лиге чемпионов. Игрока брали как опытного лидера обороны в расцвете сил (на момент перехода Давиду только исполнилось 29 лет) – так ещё и на правах свободного агента. На фоне трансфера Азара летом 2019-го за 120 миллионов евро это громкий трансферный успех.

На деле центрбек за эти три года не провёл ни одного полного сезона за «сливочных», причём с каждой кампанией количество игр только уменьшается, а частота травм – растёт. Лучшим по показателям так и остаётся дебютный сезон австрийца в Ла Лиге – тогда он отыграл 30 матчей в чемпионате. И то выбыл лишь в самой концовке. Стал лидером обороны, из матча в матч выходил в старте и почти не требовал времени на отдых.

Минувший сезон – снова неплохая первая часть и регулярные пропуски во второй. Начиная с января, Давид поучаствовал в семи играх Ла Лиги из 23. Алаба не играет с декабря 2023 года – он выбыл с «крестами», из-за чего пропустил половину чемпионата и все важные матчи Лиги чемпионов, плюс первые игры новой кампании. Тяжело рассчитывать на такой актив.

Мадридцев и так замучили травмы – идут на крайние меры

Состав снова далёк от оптимального – Тибо Куртуа пропустил матчи с «Вильярреалом» в Ла Лиге и «Лиллем» в Лиге чемпионов, «кресты» у Дани Карвахаля – ведущего игрока на правом фланге обороны. До этого были проблемы с левым защитником Ферланом Менди.

Линия обороны – и так несильная сторона нынешнего «Реала» (нет стабильных лидеров, которыми хотят обзавестись в ближайшее время), лишена основных игроков, а на Давида Алабу не приходится и надеяться. Долго этот недостаток маскировал Начо – в качестве стабильного лидера воспитанник был не так полезен, зато эталонно латал дыры. Но теперь возрастного футболиста нет в команде – и латать дыры стали с помощью Орельена Тчуамени. Француз – профильный опорник, который отлично разрушает атаки соперника и даёт объём без мяча. Он отлично вписывался в схему «4-3-1-2» с «ромбом» в центре, но проблемы с обороной вынудили Анчелотти переместить Орельена ниже – там его качества тоже полезны.

Ещё один вынужденный эксперимент планируется с Эдером Милитао. Карвахаля некому заменить на правой бровке – и итальянский тренер мадридцев хочет задействовать на этой позиции бразильца. Там бразилец, конечно, играл, но крайне редко. А выбора у «Реала» нет.

Австрийца больше не ждут

Травма была серьёзная – разрыв «крестов», затронувший мениск. Потребовались две операции, а вернуться на поле игрок должен был к октябрю. При этом к началу осени появились тревожные сигналы. Затягивался процесс восстановления – австриец вернулся к беговым упражнениям намного позже, чем планировалось, сроки сдвинулись. Теперь говорится, что вновь Давид сыграет разве что в январе.

По последним данным, сейчас в клубе пришли к решению искать центрального защитника для трансфера в зимнее окно. «Сливочные» уже шерстят рынок и определяются с количеством новичков на эту позицию. Самая амбициозная цель – Вильям Салиба. Французскому центрбеку всего 23 года, он уже является лидером «Арсенала», который борется за чемпионство в АПЛ с «Ман Сити». Футболист не по годам зрелый – логично, что он привлёк внимание «сливочных». Другой вопрос, что на это придётся потратиться – «канониры» уже достаточно сильны, чтобы удерживать своих лидеров, мадридцам придётся раскошелиться. И вряд ли это решат сделать зимой.

Пора подбирать место для футбольной пенсии

Алабе 32 года, последние сезоны ему очень мешают травмы, в дальнейшем это будет сказываться только сильнее. Плюс «сливочные» продолжают обновление состава – и с перестройкой в группе атаки и центре поля уже закончили. Теперь всё идёт к омоложению линии обороны. Уже отмечалось, к следующему лету «Реал» хочет решить вопрос с двумя элитными игроками, которые могут выйти на рынок свободных агентов: Трентом Александером-Арнольдом и Альфонсо Дэвисом.

Напрашиваются изменения и в паре центральных защитников, а нынешняя ситуация с травмами – отличная возможность запустить этот процесс. Если кого-то из топ-футболистов всё же подпишут, Алаба к моменту восстановления не сможет с ними конкурировать. Контракт с австрийцем истекает летом 2026 года, к тому моменту ему будет уже 34 года – ему самому найти клуб будет чуть сложнее, «сливочные» не смогут заработать на сделке, а смысла продлевать контракт не будет. Для всех лучше заняться поиском команды для Давида в ближайшее время.

Австриец наверняка будет интересен аравийским клубам – в пользу защитника говорит опыт игры за «Реал» и «Баварию», победы в Лиге чемпионов и внутренних чемпионатах. Плюс к возрастным игрокам всегда тянет турок, да и для команд МЛС Алаба был бы имиджевой победой – ещё один топ-футболист в недавнем прошлом.

К слову, это ещё оптимистичный сценарий – есть опасения, что футболист вообще завершит карьеру. Всё из-за истощения суставного хряща. После возвращения к тренировкам Давид испытывает болевые ощущения. И вот прощаться с футболом в таком возрасте как-то рановато.