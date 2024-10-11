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Объявлено имя лучшего игрока месяца в АПЛ

вчера, 13:40

Полузащитник «Челси» и сборной Англи Коул Палмер признан лучшим игроком сентября в АПЛ. На счету Палмера пять голов и ассист в четырёх матчах.

Объявлено имя лучшего игрока месяца в АПЛ

Ранее Палмера признали лучшим игроком года в сборной Англии.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 18:12
Кроме личной статистики, ничего не написано, поэтому я и решил, что менно по этому показателю его и выбрали.
youtomee
youtomee ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:54
Где написано, что его определяют по количеству голов и ассистов?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:41
Заслуженно, поздравляю!🔥
Да и он стал первым игроком в истории АПЛ оформившим покер уже в первом тайме. Забивал на любой вкус, с пенальти, с правой ноги, с левой ноги, и со штрафного положил красавца. Хорош в этом сезоне, как и в прошлом, 7 матчей 6 голов и 5 голевых.
борька
борька
вчера в 14:07
У них, у секссаксов ,выбор игрока ,как лучшего по другим стандартам,нам русским непонятен
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:03
Заслужил
Capral
Capral
вчера в 13:55
Я конечно не знаток АПЛ, поэтому не берусь спорить. Но мне не очень понятно, почему лучшего игрока определяют по голам и ассистам, а не по игре. Не знаю, возможно, Палмер- лучший и по игре тоже, не видел не знаю, но определять по голам- это больше, в номинации лучшему снайперу, а у лучшего игрока, вероятно, должны быть другие преимущества...
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:51
Вполне заслуженно, а вот сборная разочаровывает...
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