Объявлено имя лучшего игрока месяца в АПЛ

Полузащитник «Челси» и сборной Англи Коул Палмер признан лучшим игроком сентября в АПЛ. На счету Палмера пять голов и ассист в четырёх матчах.
Ранее Палмера признали лучшим игроком года в сборной Англии.
Полузащитник «Челси» и сборной Англи Коул Палмер признан лучшим игроком сентября в АПЛ. На счету Палмера пять голов и ассист в четырёх матчах.
Ранее Палмера признали лучшим игроком года в сборной Англии.
Да и он стал первым игроком в истории АПЛ оформившим покер уже в первом тайме. Забивал на любой вкус, с пенальти, с правой ноги, с левой ноги, и со штрафного положил красавца. Хорош в этом сезоне, как и в прошлом, 7 матчей 6 голов и 5 голевых.
Да и он стал первым игроком в истории АПЛ оформившим покер уже в первом тайме. Забивал на любой вкус, с пенальти, с правой ноги, с левой ноги, и со штрафного положил красавца. Хорош в этом сезоне, как и в прошлом, 7 матчей 6 голов и 5 голевых.