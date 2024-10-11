Объявлено имя лучшего игрока месяца в АПЛ

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вчера, 13:40

Полузащитник «Челси» и сборной Англи признан лучшим игроком сентября в АПЛ . На счету Палмера пять голов и ассист в четырёх матчах.

Ранее Палмера признали лучшим игроком года в сборной Англии.