АПЛ объявила менеджера месяца

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска признан лучшим менеджером сентября в АПЛ. Под его руководством «синие» одержали три победы (над «Борнмутом» 1:0, «Вест Хэмом» 3:0 и «Брайтоном» 4:2) и сыграли вничью (с «Кристал Пэлас» 1:1).
Напомним, Мареска возглавил «Челси» в июле текущего года.
Ранее было объявлено имя лучшего игрока месяца в АПЛ.
А так, к слову, этот Ноттингем Форест неделями ранее выиграл у Ливерпуля на Энфилде. А против Челси их вратарь тащил все мячи, словно на воротах у них одновременно стояли Чех и Ван дер Сар. Но и остро изредка контратаковали, поражения не заслуживали на Бридже и увезли законное очко.
А так, к слову, этот Ноттингем Форест неделями ранее выиграл у Ливерпуля на Энфилде. А против Челси их вратарь тащил все мячи, словно на воротах у них одновременно стояли Чех и Ван дер Сар. Но и остро изредка контратаковали, поражения не заслуживали на Бридже и увезли законное очко.
Может в сентябре он и был хорош, в октябре ему лучшим явно не стать.
Может в сентябре он и был хорош, в октябре ему лучшим явно не стать.