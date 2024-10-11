АПЛ объявила менеджера месяца

1728645170

вчера, 14:12

Главный тренер «Челси» признан лучшим менеджером сентября в АПЛ . Под его руководством «синие» одержали три победы (над «Борнмутом» 1:0, «Вест Хэмом» 3:0 и «Брайтоном» 4:2) и сыграли вничью (с «Кристал Пэлас» 1:1).

Напомним, Мареска возглавил «Челси» в июле текущего года.