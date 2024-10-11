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АПЛ объявила менеджера месяца

вчера, 14:12

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска признан лучшим менеджером сентября в АПЛ. Под его руководством «синие» одержали три победы (над «Борнмутом» 1:0, «Вест Хэмом» 3:0 и «Брайтоном» 4:2) и сыграли вничью (с «Кристал Пэлас» 1:1).

Напомним, Мареска возглавил «Челси» в июле текущего года.

АПЛ объявила менеджера месяца

Ранее было объявлено имя лучшего игрока месяца в АПЛ.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Yodr (раскрыть)
вчера в 20:31
Мареска в той потасовке не участвовал, а наоборот разнимал и успокаивал своих и чужих игроков, хотя был повод и ему выйти из себя, так как из-за толчка игрока Фореста Кукурелья снёс Мареску, но поступил грамотно и взросло, наоборот стал всех успокаивать и разнимать.
А так, к слову, этот Ноттингем Форест неделями ранее выиграл у Ливерпуля на Энфилде. А против Челси их вратарь тащил все мячи, словно на воротах у них одновременно стояли Чех и Ван дер Сар. Но и остро изредка контратаковали, поражения не заслуживали на Бридже и увезли законное очко.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 20:25
Да какая разница если даже так, факт остаётся фактом, Эвертон был в шаге от зоны вылета, нужны были очки, а Челси боролся за выход в ЛЕ и за 5 место. У каждого свой интерес был. Суть в том, что ты написал, что сентябрь текущего года типа лучший месяц Челси за 3-4 года аж, по факту это не так, и привел в пример даже не далекий прошлый сезон, вот и всё. Я уже не копаю глубже, так как всего 3 года назад Челси играл лучше и выиграли ЛЧ, поэтому о 3-4х годах речи не должно быть 👌🏽
Yodr
Yodr
вчера в 19:16
После этого Челси отвратительно и безвольно сыграл с Ноттингемом, который смотрелся на фоне игравшего дома Челси - как минимум равной командой. И вроде как в конце матча еще и потасовка была с участием Марески, стенка на стенку.
Может в сентябре он и был хорош, в октябре ему лучшим явно не стать.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:08
Ну конечно, победы над Лестером и Тоттенхэмом, а так же ничья на выезде с Сити это так, пустяки....Артета слабак)
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:28
Это скорее всего были матче в конце сезона, где результат не решало ничего особенно
Romeo 777
Romeo 777 ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 15:13
Были, Эвертон 6:0 громили в апреле, Вест-Хэм 5:0 в мае
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:06
В этом месяце мало матчей и возможно мало побед, но в прошлом сезоне не думаю что были победы счетами 4-2, 6-2, 3-0.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 14:38
Это далеко не так. Прошлый сезон 2023-2024 Челси в АПЛ закончил с 5 матчевой победной серией.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:33
Лучший месяц Челси за последние 3-4 года
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:28
Это они зря его признали лучшим тренером
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