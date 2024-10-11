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Нападающий «Динамо» стал автором лучшего гола РПЛ в сентябре

вчера, 11:34

Мяч нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина, забитый в девятом туре в ворота «Спартака», был признан лучшим голом сентября в РПЛ. Тюкавин победил в голосованиях экспертов РПЛ и комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР (наряду с Муми Нгамалё). Болельщики признали лучшим гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 16:43
Спасибо! Теперь буду знать))).
CSKA2012
CSKA2012 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:39
Теже, что и на матч ТВ сидят ))
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 16:38, ред.
Класс тюкавина показала защита ЦСКА, у Спартака защиты нет вовсе . Гуарирапа им дебютный свой гол аж забьет.
23ed984mffuk
23ed984mffuk
вчера в 15:00
Забить в ворота спартака великого таланта не нужно, а вот Тюкавина кто-то пиарит со страшной силой.
lotsman
lotsman
вчера в 13:25
Ничего необычного, обычный гол. Защита прошляпила.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 12:33
Эти т.н. эксперты тянут за уши тюкавина... его гол, ну, НИКАК, не может быть, лучшим, он случайно промахнулся мимо вратаря.
А Нгамалё и Воробьёв должны делить Первое место, они действительно продемонстрировали высокое мастерство!!!
альсато
альсато
вчера в 12:31
эксперты+комментаторы против болельщиков)))....как НАРОД решил-так и нужно делать! (ибо футбол-для болельщиков)....я за гол Димки Воробьева.
derrik2000
derrik2000 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:22
Согласен полностью.
Гол Нгамалё вообще был ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ по красоте!
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:07
Гол Нгамалё в ворота махачкалинцев красивее.
Capral
Capral
вчера в 11:54
То, что Денисов откровенно проспал гол Тюкавина- сомнений не вызывает. Вопрос еще и в том, а что делал Максименко в этом эпизоде? Ведь Тюкавину понадобилось время для обработки мяча, на это ушло время. Яшин, в подобных ситуациях- всегда действовал энергично, предвидя возможные действия соперника, не давая, ни секунды тому на раздумья!!! Вратарь Спартака стоял, смотрел и ждал, пока ситуация разрешится сама собой, момент не прочитал, и только, когда нападающий Динамо обыграл Денисова бросился на перехват, но было уже поздно.

Я не умоляю гол Тюкавина, надо отдать ему должное- сделал из Денисова созерцающего 8. Но в приличном чемпионате, защитники не дают столько времени нападающему соперника на обработку мяча, в непосредственной близости от своих ворот. И ещё. С "экспертами" Матч ТВ, мне, более не менее понятно, цену этим "знатокам" давно знал. А вот, кто эти- эксперты РПЛ, хотелось бы узнать по подробнее...
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