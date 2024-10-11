Нападающий «Динамо» стал автором лучшего гола РПЛ в сентябре

Мяч нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина, забитый в девятом туре в ворота «Спартака», был признан лучшим голом сентября в РПЛ. Тюкавин победил в голосованиях экспертов РПЛ и комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР (наряду с Муми Нгамалё). Болельщики признали лучшим гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва.
Я не умоляю гол Тюкавина, надо отдать ему должное- сделал из Денисова созерцающего 8. Но в приличном чемпионате, защитники не дают столько времени нападающему соперника на обработку мяча, в непосредственной близости от своих ворот. И ещё. С "экспертами" Матч ТВ, мне, более не менее понятно, цену этим "знатокам" давно знал. А вот, кто эти- эксперты РПЛ, хотелось бы узнать по подробнее...
Я не умоляю гол Тюкавина, надо отдать ему должное- сделал из Денисова созерцающего 8. Но в приличном чемпионате, защитники не дают столько времени нападающему соперника на обработку мяча, в непосредственной близости от своих ворот. И ещё. С "экспертами" Матч ТВ, мне, более не менее понятно, цену этим "знатокам" давно знал. А вот, кто эти- эксперты РПЛ, хотелось бы узнать по подробнее...
А Нгамалё и Воробьёв должны делить Первое место, они действительно продемонстрировали высокое мастерство!!!
А Нгамалё и Воробьёв должны делить Первое место, они действительно продемонстрировали высокое мастерство!!!