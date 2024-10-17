Пеп Гвардиола может остаться в «Ман Сити», если клуб проиграет суд АПЛ

Главный тренер «Ман Сити» может остаться в клубе, если клуб проиграет суд АПЛ по делу о 115 нарушениях.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила клуб из Манчестера в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в сентябре – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

Тот факт, что он рассматривает возможность остаться, также должен развеять все мысли о том, что его будущее каким-либо образом связано с результатом обвинения. На самом деле, источники, знающие Гвардиолу, считают, что если «Сити» будет признан виновным и понесет суровое наказание, это повысит вероятность того, что он подпишет новый контракт с клубом. Отчасти это будет сделано из чувства неповиновения, а отчасти чтобы не оставлять клуб, который он полюбил, в трудном положении. При принятии решения для Гвардиолы будут важны такие факторы, как голод его игроков до побед и стремление тех, кто стоит выше него в иерархии, соответствовать его собственному ненасытному желанию продолжать совершенствоваться.