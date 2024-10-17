Жерар Пике призвал сократить количество матчей в течение сезона

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании призвал сократить количество матчей в течение сезона.

Матчей слишком много, и теперь мы видим, как игроки говорят: «Послушайте, мы получаем травмы. Матчи проходят каждые три дня, у нас нет времени на отдых летом». Я бы посоветовал сократить количество матчей. Обратился к лигам и сказал: «Почему бы не оставить по 16 команд вместо 20?» В то же время я бы обратился в УЕФА и сказал: «Зачем создавать Лигу наций – новое соревнование, за которым трудно следить?» Я бы сказал ФИФА : «Не проводите этот клубный чемпионат мира, который вы создали». Я понимаю, что они хотят получать больше денег, но для футбола, думаю, было бы намного лучше проводить меньше матчей, более эксклюзивных и топовых, и аудитории будет намного легче следить за ними. Игроки будут проводить меньше матчей.