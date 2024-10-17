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Жерар Пике призвал сократить количество матчей в течение сезона

вчера, 08:29

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике призвал сократить количество матчей в течение сезона.

Матчей слишком много, и теперь мы видим, как игроки говорят: «Послушайте, мы получаем травмы. Матчи проходят каждые три дня, у нас нет времени на отдых летом». Я бы посоветовал сократить количество матчей. Обратился к лигам и сказал: «Почему бы не оставить по 16 команд вместо 20?» В то же время я бы обратился в УЕФА и сказал: «Зачем создавать Лигу наций – новое соревнование, за которым трудно следить?» Я бы сказал ФИФА: «Не проводите этот клубный чемпионат мира, который вы создали». Я понимаю, что они хотят получать больше денег, но для футбола, думаю, было бы намного лучше проводить меньше матчей, более эксклюзивных и топовых, и аудитории будет намного легче следить за ними. Игроки будут проводить меньше матчей.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:07
Сделать команд до 16-и отличный вариант, чтобы уменьшить количество матчей
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:23
Жерар прав, но в первую очередь надо убрать ЛН. Теже нац чемпы намного интереснее
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 08:45
Лига Наций действительно бесполезный турнир. К тому же, вообще не престижный. Годится только для набивания статистики отдельных футболистов, например Холанда или Роналду. Отменить его - логичный шаг, учитывая, что с увеличением количества участников, больше сборных будут попадать на турниры через обычный отбор.

Насчет Клубного ЧМ. Может, он не такой престижный, но будет проводиться 1 раз в 4 года, а не каждый год. Чего паниковать? Если уж так не хочется играть, можно просто слить его. Из обязательных игр только групповой раунд, где всего 3 игры. Можно просто занять 3-е место в группе и не выйти в плей-офф.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:43
"Глас вопиющего в пустыне "...)
4jb98x3hnrzk
4jb98x3hnrzk
вчера в 08:34
Недовольных много, начнут бастовать
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:32
Не первый и не последний
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