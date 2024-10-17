Лукаку ответил, почему его нельзя сравнивать с Дрогба

Нападающий «Наполи» высказался о сравнениях с экс-форвардом «Челси» .

В Англии меня хотели запереть в рамки. Они видят кого-то такого же телосложения, как я, и думают: «Это новый Дрогба». Я не такой. Дидье играл ближе к воротам, он мог удерживать мяч независимо от того, откуда вы его вводите. Это был не мой стиль игры.