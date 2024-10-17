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Лукаку ответил, почему его нельзя сравнивать с Дрогба

вчера, 10:11

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку высказался о сравнениях с экс-форвардом «Челси» Дидье Дрогба.

В Англии меня хотели запереть в рамки. Они видят кого-то такого же телосложения, как я, и думают: «Это новый Дрогба». Я не такой. Дидье играл ближе к воротам, он мог удерживать мяч независимо от того, откуда вы его вводите. Это был не мой стиль игры.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:14
Дрогба решил в решающих матчах, а Лукаку в них не был...
112910415
112910415
вчера в 13:37
невозможно сравнивать
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:15
Дрогба был великим а этот Лукаку клоун вообще
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:33
Потому что Дрогба лучше.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:56
Если сравнивать их, Дрогба это как Майкл Джордан, а Лукаку Шакил О'Нил
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:56
Самое главное отличие, это наличие характера и бойцовских качеств, чего нет ни грамма у Лукаки.
Его запомнят, как бесхребетного плаксу и любителя лобзать все футболки команд.
drug01
drug01
вчера в 10:18
Он действительно имеет свой стиль игры
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