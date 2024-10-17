Кукурелья рассказал об игре рукой в матче с Германией на Евро

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья вспомнил об игре рукой в матче Евро-2024.
Я испугался, честно говоря. Я тут же посмотрел на судью, думая: «Нет, нет». Но он сказал мне «нет [пенальти]», и все стало нормально. Я был напуган, потому что у того судьи были проблемы со мной. Это английский судья, у нас было несколько стычек с ним в АПЛ. Так что я думаю, что он был мне должен. Я мог стать самым ненавидимым человеком в Испании.
В матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией арбитр Энтони Тэйлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте.
ВАР не вмешался в эпизод. Игра завершилась победой Испании со счетом 2:1.
Впоследствии судейский комитет УЕФА признал, что Тэйлор ошибся, не назначив пенальти в данном эпизоде.
Люди совершенно лишены совести и чести. Неужели, самим, футболистам сборной Испании нравится такое "чемпионство"?! После матча с хорватами я говорил, что не вижу Испанию в финале. Поставь судья, справедливый 100пудовый пенальти, их, и в полуфинале не было бы...
Люди совершенно лишены совести и чести. Неужели, самим, футболистам сборной Испании нравится такое "чемпионство"?! После матча с хорватами я говорил, что не вижу Испанию в финале. Поставь судья, справедливый 100пудовый пенальти, их, и в полуфинале не было бы...