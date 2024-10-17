Кукурелья рассказал об игре рукой в матче с Германией на Евро

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вчера, 10:57

Защитник сборной Испании вспомнил об игре рукой в матче Евро-2024.

Я испугался, честно говоря. Я тут же посмотрел на судью, думая: «Нет, нет». Но он сказал мне «нет [пенальти]», и все стало нормально. Я был напуган, потому что у того судьи были проблемы со мной. Это английский судья, у нас было несколько стычек с ним в АПЛ . Так что я думаю, что он был мне должен. Я мог стать самым ненавидимым человеком в Испании.

В матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией арбитр Энтони Тэйлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте.

ВАР не вмешался в эпизод. Игра завершилась победой Испании со счетом 2:1.