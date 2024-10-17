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Кукурелья рассказал об игре рукой в матче с Германией на Евро

вчера, 10:57
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияЗакончился в доп. время

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья вспомнил об игре рукой в матче Евро-2024.

Я испугался, честно говоря. Я тут же посмотрел на судью, думая: «Нет, нет». Но он сказал мне «нет [пенальти]», и все стало нормально. Я был напуган, потому что у того судьи были проблемы со мной. Это английский судья, у нас было несколько стычек с ним в АПЛ. Так что я думаю, что он был мне должен. Я мог стать самым ненавидимым человеком в Испании.

В матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией арбитр Энтони Тэйлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте.

ВАР не вмешался в эпизод. Игра завершилась победой Испании со счетом 2:1.

Впоследствии судейский комитет УЕФА признал, что Тэйлор ошибся, не назначив пенальти в данном эпизоде.

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16 октября
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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:53
Обычное чучело брехливое.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:23
...я сам "восторгался" внешним видом этого чертилы, "обаяшка"...!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:12
Если бы не этот момент, то все футболисты в мире начали бы бить во рукам футболистов а не по воротам.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:09
Тэйлор , наверно, тоже ненавидел футбол Саутгейта, и хотел чтоб в финале попалась лучшая команда Евро)))кукурелье лучше молчать. А если не может без говорил ни, то хотя бы извиниться.
Capral
Capral
вчера в 11:40, ред.
Удивительно, но это чучело не вспомнил, как после окончания ЧЕ, на вопрос журналиста, как, сам игрок расценивает этот эпизод, Кукурелья ответил: "Mir ist egal"!

Люди совершенно лишены совести и чести. Неужели, самим, футболистам сборной Испании нравится такое "чемпионство"?! После матча с хорватами я говорил, что не вижу Испанию в финале. Поставь судья, справедливый 100пудовый пенальти, их, и в полуфинале не было бы...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:10
А говорили, что с ВАРом такого не будет....
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 11:08
Теперь ты Тэйлору должен.. Много.. 🤭😄
j6s6zd7s3a68
j6s6zd7s3a68
вчера в 11:00
Лучше б помалкивал патлатый гандболист и не дразнил народ
Гость
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