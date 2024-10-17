Погба: «Наши отношения с Моуриньо были как у парня и девушки»

Полузащитник «Ювентуса» высказался о главном тренере «Фенербахче» , под руководством которого он играл в «Манчестер Юнайтед».

Наши с ним отношения были как у парня и девушки. Мы постоянно ссорились и мирились. Все началось отлично, благодаря ему я вернулся в «Манчестер Юнайтед». Я не знаю, почему все превратилось в кошмар, почему у нас начались ссоры. Но я очень уважаю его. Если завтра я его увижу, то крепко обниму.