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Погба: «Наши отношения с Моуриньо были как у парня и девушки»

вчера, 09:50

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался о главном тренере «Фенербахче» Жозе Моуриньо, под руководством которого он играл в «Манчестер Юнайтед».

Наши с ним отношения были как у парня и девушки. Мы постоянно ссорились и мирились. Все началось отлично, благодаря ему я вернулся в «Манчестер Юнайтед». Я не знаю, почему все превратилось в кошмар, почему у нас начались ссоры. Но я очень уважаю его. Если завтра я его увижу, то крепко обниму.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:08
Хорошо что у них остались хорошие отношения
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 12:42
Всё потому что футболисты в большинстве своем избалованные парнишки, которые из себя ничего не представляют, но имеют огромное эго из-за своих зарплат и наличии некой личной аудитории/фан-базы и забыли о воспитании и уважении к старшим, а тем более к наставникам/учителям.

На галеры бы таких :D веслами покрутили и сразу бы пришли в себя
sihafazatron
sihafazatron ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 11:13
Это Европа)) там и 2 парня могут...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:58
когда сказал не подумав
adekvat
adekvat
вчера в 10:38
Интересно кто парень, а кто девушка?
борька
борька
вчера в 09:59
Влюбленная парочка в футбол
Гость
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