Погба: «Наши отношения с Моуриньо были как у парня и девушки»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался о главном тренере «Фенербахче» Жозе Моуриньо, под руководством которого он играл в «Манчестер Юнайтед».
Наши с ним отношения были как у парня и девушки. Мы постоянно ссорились и мирились. Все началось отлично, благодаря ему я вернулся в «Манчестер Юнайтед». Я не знаю, почему все превратилось в кошмар, почему у нас начались ссоры. Но я очень уважаю его. Если завтра я его увижу, то крепко обниму.
На галеры бы таких :D веслами покрутили и сразу бы пришли в себя
На галеры бы таких :D веслами покрутили и сразу бы пришли в себя