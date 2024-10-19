ПСЖ уверенно переиграл «Страсбур» и вышел на первое место

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вчера, 23:59

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Страсбур» в матче 8-го тура Лиги 1 (4:2).

На 10-й минуте поединка счёт открыл 18-летний . на 47-й удвоил преимущество хозяев. Нападающий «Страсбура» на 58-й отыграл один гол в матче.

На 66-й забил 3-й гол парижан во встрече. На 90 минуте забил еще один гол в ворота «Страсбура». А финальную точку поставил игрок гостей , забив в компенсированное время.