ПСЖ уверенно переиграл «Страсбур» и вышел на первое место

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Страсбур» в матче 8-го тура Лиги 1 (4:2).
На 10-й минуте поединка счёт открыл 18-летний Сенни Маюлу. Марко Асенсио на 47-й удвоил преимущество хозяев. Нападающий «Страсбура» Секу Мара на 58-й отыграл один гол в матче.
На 66-й Брэдли Баркола забил 3-й гол парижан во встрече. На 90 минуте Ли Канджин забил еще один гол в ворота «Страсбура». А финальную точку поставил игрок гостей Папе Дионг, забив в компенсированное время.
ПСЖ занимает 1-е место в чемпионате Франции, команда набрала 20 очков. «Страсбур» располагается на 7-й строчке с 10 баллами.