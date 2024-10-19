Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ уверенно переиграл «Страсбур» и вышел на первое место

вчера, 23:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 2Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Страсбур» в матче 8-го тура Лиги 1 (4:2).

На 10-й минуте поединка счёт открыл 18-летний Сенни Маюлу. Марко Асенсио на 47-й удвоил преимущество хозяев. Нападающий «Страсбура» Секу Мара на 58-й отыграл один гол в матче.

На 66-й Брэдли Баркола забил 3-й гол парижан во встрече. На 90 минуте Ли Канджин забил еще один гол в ворота «Страсбура». А финальную точку поставил игрок гостей Папе Дионг, забив в компенсированное время.

ПСЖ занимает 1-е место в чемпионате Франции, команда набрала 20 очков. «Страсбур» располагается на 7-й строчке с 10 баллами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Голы Винисиуса и Мбаппе принесли «Реалу» гостевую победу над «Сельтой»
Вчера, 23:55
«Ювентус» в большинстве обыграл «Лацио»
Вчера, 23:42
«Арсенал» потерпел поражение от «Борнмута» в матче АПЛ
Вчера, 21:39
Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Штутгарт»
Вчера, 21:21
«Милан» удержал победу над «Удинезе» в матче Серии А
Вчера, 21:08
ЦСКА в гостях обыграл «Динамо» из Махачкалы
Вчера, 20:53
Все комментарии
ksr49qjtwtyh
ksr49qjtwtyh
сегодня в 06:30
Нападение у ПСЖ отличное, а вот оборона - решето.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:11
Парижане постепенно переводят таблицу в нужный вид...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 