Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Штутгарт»

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вчера, 21:21

«Бавария» разгромила «Штутгарт» (4:0) в матче 7-го тура Бундеслиги.

Первый гол в игре на 57-й минуте забил нападающий «Баварии» Харри Кейн. На 61-й минуте Кейн оформил дубль, а на 80-й — хет-трик. На 89-й минуте Кингсли Коман отправил четвёртый гол в ворота «Штутгарта».

«Бавария» идёт на 1-м месте (17 очков), «Штутгарт» занимает 9-е место (9 очков).