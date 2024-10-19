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Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Штутгарт»

вчера, 21:21
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

«Бавария» разгромила «Штутгарт» (4:0) в матче 7-го тура Бундеслиги.

Первый гол в игре на 57-й минуте забил нападающий «Баварии» Харри Кейн. На 61-й минуте Кейн оформил дубль, а на 80-й — хет-трик. На 89-й минуте Кингсли Коман отправил четвёртый гол в ворота «Штутгарта».

«Бавария» идёт на 1-м месте (17 очков), «Штутгарт» занимает 9-е место (9 очков).

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Все комментарии
shur
shur ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
сегодня в 00:11
...всё может быть...!
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 23:40
Бедная Барса думаю будет опять разгром
Ислам 58
Ислам 58
вчера в 22:52
Уволить надо Артету
Palex
Palex ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 22:10
Тайм это не матч, а прошлый сезон, остался в прошлом.
Брулин
Брулин
вчера в 21:56
Вынос тела, без шансов. Кейн еще разошелся.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Palex (раскрыть)
вчера в 21:50
Тайм это не матч, второй тайм да Штутгарт заслужил разгром, но Штутгарт же это команда которая взяла второе место в прошлом сезоне, опередив Баварию.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:48
Когда надо поднять кубок Кейн всегда исчезает.
Palex
Palex ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 21:48
С чего это вдруг? Бавария их просто смяла во втором тайме. Так что 4:0 это легко Штутгарт отделался
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 21:45
после 1 тайма, да казалось, с нулями на табло Штутгарт отбивался.
мюнхенцы много моментов создали, но им не хватило завершения
и движение в атаке.
в 2 тайма прибавили, и все стало по своим местам.
приятно смотреть на команду, когда они в атаку даже когда ведут 2 и 3 мяча.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:43
у УКейна 3 хет трик в 7 матчах за Баварии. а во дворе всего то октябрь.
Баварии можно и требл брать с таким феноменальным голеадором.
даже не знаю, что будет с Барселоной)))
но скоро узнаем.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 21:42
Штутгарт не заслужил такое поражение.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 21:27
Упс.. Бумер "переехал" мерина.. "Пилот" Харри не подкачал.. 🤭😄👍
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:25
Штутгарт вообще не о чем...с такой игрой им только за выживание бороться.
А Кейн как всегда хорош, хотя моментов у него было поболее))
112910415
112910415
вчера в 21:23
супер - Кейн !
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