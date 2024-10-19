Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Штутгарт»

«Бавария» разгромила «Штутгарт» (4:0) в матче 7-го тура Бундеслиги.
Первый гол в игре на 57-й минуте забил нападающий «Баварии» Харри Кейн. На 61-й минуте Кейн оформил дубль, а на 80-й — хет-трик. На 89-й минуте Кингсли Коман отправил четвёртый гол в ворота «Штутгарта».
«Бавария» идёт на 1-м месте (17 очков), «Штутгарт» занимает 9-е место (9 очков).
мюнхенцы много моментов создали, но им не хватило завершения
и движение в атаке.
в 2 тайма прибавили, и все стало по своим местам.
приятно смотреть на команду, когда они в атаку даже когда ведут 2 и 3 мяча.
мюнхенцы много моментов создали, но им не хватило завершения
и движение в атаке.
в 2 тайма прибавили, и все стало по своим местам.
приятно смотреть на команду, когда они в атаку даже когда ведут 2 и 3 мяча.
Баварии можно и требл брать с таким феноменальным голеадором.
даже не знаю, что будет с Барселоной)))
но скоро узнаем.
Баварии можно и требл брать с таким феноменальным голеадором.
даже не знаю, что будет с Барселоной)))
но скоро узнаем.
А Кейн как всегда хорош, хотя моментов у него было поболее))
А Кейн как всегда хорош, хотя моментов у него было поболее))