«Арсенал» потерпел поражение от «Борнмута» в матче АПЛ

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вчера, 21:39

«Арсенал» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 8-го тура АПЛ (0:2). Оно стало первым для «пушкарей» в этом розыгрыше чемпионата Англии.

На 30-й минуте защитник «Арсенала» получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. На 70-й минуте вывел «Борнмут» вперёд, а на 79-й минуте реализовал пенальти.

После этой игры «Арсенал» остался на 3-м месте (17 очков), «Борнмут» расположился на 10-й позиции (11 пунктов).