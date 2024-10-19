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«Арсенал» потерпел поражение от «Борнмута» в матче АПЛ

вчера, 21:39
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 8-го тура АПЛ (0:2). Оно стало первым для «пушкарей» в этом розыгрыше чемпионата Англии.

На 30-й минуте защитник «Арсенала» Вильям Салиба получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. На 70-й минуте Райан Кристи вывел «Борнмут» вперёд, а на 79-й минуте Джастин Клюйверт реализовал пенальти.

После этой игры «Арсенал» остался на 3-м месте (17 очков), «Борнмут» расположился на 10-й позиции (11 пунктов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:13
несчастный случай ... но ничего ещё не потеряно
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 23:45
лиха беда начала...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:51
Арсенал и чемпионы это антонимы.
плюсы этой неудачной игры для канониров:
- Нванери побегал 10 минут
- Кивиор себя показал и наверняка не сыграет с Ливерпулем.
- никто не травмировался.
- доминатораут молчит.
- из намеченных 114 очков потеряли всего 7, идем дальше.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:11
Вот так нежданчик...
azkan
azkan
вчера в 22:11
У Арсенала все таки нет жилки чемпиона. Который в каждой игре должен доказывать и показывать свою силу, не смотря на удаления и травмы и тд..
Хотя в клубе есть игроки с жилкой, Райс например. Но может они выполняли установку тренера? А вот эта обратная замена Якуба на Жезуса говорит о том, что Артета хотел сыграть на ничью. Кто его знает.. Но смотрелись очень плохо.
Борнмут отлично пользовался большинством, постоянна давил и добился хорошей победы! Крепкая команда и крепкая защита.
konst19
konst19
вчера в 22:10
Похоже Кивиора мы не скоро теперь увидим. И вообще не понимаю зачем Артета выпустил заведомо слабого игрока когда команда в стрессовой ситуации. Вообщем с первым поражением сезон продолжается вопросов меньше не становится
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:02
Ну что же, первое поражение в сезоне и больше обидно за то, что проиграли из-за своих совсем необязательных ошибок...ну и судьи конечно же очень строги к нам....фол в центре поля был, но что бы сразу давать красную за это....ну не знаю....там до ворот еще бежать и бежать, плюс Райя есть и Уайт бежал....но увы, судьям виднее. Вообщем, Борнмут с победой, а Артете нужно успокоить ребят, 3 удаления в 8 матчах это перебор,(хотя ко всем есть большие вопросы к судьям)
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:58
Главное самим завтра не обделаться, а то волки умеют против сити играть, тем более ключевых игроков....
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 21:49
А что случилось?.. И кто виноват?.. 🤔
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:49
А вот это хорошо)
zdeniss
zdeniss
вчера в 21:47
Конечно, перед матчем уже примерил 1-е место, но игра в этом сезоне вызывает вопросы. Травмы и удаления - это что? Злой рок, отсутствие везения или расслабленные булки?.. Нежданчик прилетел.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 21:45
Всё по плану Ман Сити.
n88tz24xhdkw
n88tz24xhdkw
вчера в 21:44
Похоже Арс занимает своё привычное место
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