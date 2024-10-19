«Арсенал» потерпел поражение от «Борнмута» в матче АПЛ

«Арсенал» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 8-го тура АПЛ (0:2). Оно стало первым для «пушкарей» в этом розыгрыше чемпионата Англии.
На 30-й минуте защитник «Арсенала» Вильям Салиба получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. На 70-й минуте Райан Кристи вывел «Борнмут» вперёд, а на 79-й минуте Джастин Клюйверт реализовал пенальти.
После этой игры «Арсенал» остался на 3-м месте (17 очков), «Борнмут» расположился на 10-й позиции (11 пунктов).
Хотя в клубе есть игроки с жилкой, Райс например. Но может они выполняли установку тренера? А вот эта обратная замена Якуба на Жезуса говорит о том, что Артета хотел сыграть на ничью. Кто его знает.. Но смотрелись очень плохо.
Борнмут отлично пользовался большинством, постоянна давил и добился хорошей победы! Крепкая команда и крепкая защита.
Хотя в клубе есть игроки с жилкой, Райс например. Но может они выполняли установку тренера? А вот эта обратная замена Якуба на Жезуса говорит о том, что Артета хотел сыграть на ничью. Кто его знает.. Но смотрелись очень плохо.
Борнмут отлично пользовался большинством, постоянна давил и добился хорошей победы! Крепкая команда и крепкая защита.