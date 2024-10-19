Голы Винисиуса и Мбаппе принесли «Реалу» гостевую победу над «Сельтой»

«Сельта» проиграла «Реалу» (1:2) в матче 10-го тура Ла Лиги.
Первый гол в игре на 20-й минуте забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 51-й минуте Виллот Сведберг сравнял счёт. На 66-й минуте Винисиус Жуниор снова вывел «Реал» вперёд.
«Сельта» идёт на 10-м месте (13 очков), «Реал» занимает 2-е место (24 очка).
На месте Сельты условный МС забил бы 5-7 голов.
Куртуа респект за очередной великолепный матч, и извинения за защитников за пропущенный гол.
Мбаппе отыграл классно. Великолепный (но не системный) гол. Мастер, вопросы к тренеру.
Понятно, что пол-состава отдыхало после очень интересных и важных матчей сборных, но в воздухе ощущается потеря контроля от Анчи. Надеюсь, это не так, но когда не стало игрока-дирижера, дисбаланс между линиями дикий.
Атака не знает как играть, ждёт случайного момента. Пока получается, класс игроков зашкаливает.
В обороне полный хаос. Попытка сделать из Тчуамени Крооса пока не полноценна. Тчуамени очень хорош, но такого интеллекта игрового у него нет.
Кроме Модрича, которому 40 скоро, в команде нет игрока со смысловым пасом.
Может и правда пора сменить тренера в конце сезона, если с трофеями будет паршиво. Если нет - рад буду ошибиться.
Удачи с Барсой. Ключевой матч.
На месте Сельты условный МС забил бы 5-7 голов.
Куртуа респект за очередной великолепный матч, и извинения за защитников за пропущенный гол.
Мбаппе отыграл классно. Великолепный (но не системный) гол. Мастер, вопросы к тренеру.
Понятно, что пол-состава отдыхало после очень интересных и важных матчей сборных, но в воздухе ощущается потеря контроля от Анчи. Надеюсь, это не так, но когда не стало игрока-дирижера, дисбаланс между линиями дикий.
Атака не знает как играть, ждёт случайного момента. Пока получается, класс игроков зашкаливает.
В обороне полный хаос. Попытка сделать из Тчуамени Крооса пока не полноценна. Тчуамени очень хорош, но такого интеллекта игрового у него нет.
Кроме Модрича, которому 40 скоро, в команде нет игрока со смысловым пасом.
Может и правда пора сменить тренера в конце сезона, если с трофеями будет паршиво. Если нет - рад буду ошибиться.
Удачи с Барсой. Ключевой матч.