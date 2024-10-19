Голы Винисиуса и Мбаппе принесли «Реалу» гостевую победу над «Сельтой»

Месси не хватает в Лиге чемпионов. Лионель до сих пор может создать пять голов за игру В погоне за Роналду по забитым мячам за сборную.

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