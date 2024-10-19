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Голы Винисиуса и Мбаппе принесли «Реалу» гостевую победу над «Сельтой»

вчера, 23:55
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Сельта» проиграла «Реалу» (1:2) в матче 10-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 20-й минуте забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 51-й минуте Виллот Сведберг сравнял счёт. На 66-й минуте Винисиус Жуниор снова вывел «Реал» вперёд.

«Сельта» идёт на 10-м месте (13 очков), «Реал» занимает 2-е место (24 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Ла Лиги
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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 07:29, ред.
В следующем туре Эль-Класико ждём, если Реал опять будет так играть думаю повториться 5-0.
112910415
112910415
сегодня в 04:50
Реал по-прежнему в поиске.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:44
Винисиус танцор диско))) в следующий тур с Барселоной.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:23
Реал слишком тяжело побеждает в этом сезоне.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:21
Болел Реала с Победой! Но вопросы есть как грится
shur
shur ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 00:08
...Тони и Лука тоже не сразу со смыслом пасы раздавали,ещё не вечер....!!!
амурец
амурец
сегодня в 00:07
Реал с победой
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:05
Реал в режиме добычи побед. Получается, но…

На месте Сельты условный МС забил бы 5-7 голов.
Куртуа респект за очередной великолепный матч, и извинения за защитников за пропущенный гол.

Мбаппе отыграл классно. Великолепный (но не системный) гол. Мастер, вопросы к тренеру.

Понятно, что пол-состава отдыхало после очень интересных и важных матчей сборных, но в воздухе ощущается потеря контроля от Анчи. Надеюсь, это не так, но когда не стало игрока-дирижера, дисбаланс между линиями дикий.
Атака не знает как играть, ждёт случайного момента. Пока получается, класс игроков зашкаливает.
В обороне полный хаос. Попытка сделать из Тчуамени Крооса пока не полноценна. Тчуамени очень хорош, но такого интеллекта игрового у него нет.
Кроме Модрича, которому 40 скоро, в команде нет игрока со смысловым пасом.
Может и правда пора сменить тренера в конце сезона, если с трофеями будет паршиво. Если нет - рад буду ошибиться.

Удачи с Барсой. Ключевой матч.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 00:02, ред.
Жаль Сельты, очень боеспобная команда. Как же хорошо она двигается с мячом и без него. Респект ребятам за такую игру, но не тот соперник был сегодня )
shur
shur
сегодня в 00:00
...что и требовалось доказать, Мбаппе лучший игрок матча, голешник
красава,хала Мадрид!
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