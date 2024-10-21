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Назначены арбитры на матчи 6-го тура Пути РПЛ Кубка России

вчера, 14:55

Опубликованы назначения арбитров на матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

22 октября (вторник)

«Факел» – «Зенит»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Артём Перов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Александр Машлякевич; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Максим Ковалев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Сергей Карасёв, АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Сергей Каруненко, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Иванов, АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Владимир Казьменко.

23 октября (среда)

«Оренбург» – «Химки»: судья – Вера Опейкина; помощники судьи – Денис Петров, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Сергей Цыганок, АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Николай Иванов.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Егор Егоров; помощники судьи – Адлан Хатуев, Андрей Филипкин; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Акрон» – «Рубин»: судья – Артём Любимов; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Руслан Шекемов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Виктор Кулагин.

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Буланов, АВАР – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

24 октября (четверг)

«Крылья Советов» – «Динамо» Москва: судья – Ян Бобровский; помощники судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Маликов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Роман Сафьян, АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Олег Соколов.

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Все комментарии
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 18:34
...аминь!
8yyfm59fy3nd
8yyfm59fy3nd
вчера в 17:38
Мало интересуют эти бесконечные бредовые товарняки под гордым брендом "Кубок", а ещё меньше кто там будет свистеть
drug01
drug01
вчера в 16:37
Меньше ошибок красивого футбола с голами!
shlomo
shlomo
вчера в 16:36
Ну как говорится не свистка лишнего не карточки ненужной....
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:35, ред.
На матче Крылья Советов-Динамо Москва в качестве Главного судьи будет работать Ян Бобровский, для бело-синих это фартовый рефери. С ним москвичи не проиграли ни разу, две разгромные победы над Химками и тульским Арсеналом 6:1 и 4:1 соответственно и ничья с Нижним Новгородом 2:2. Бог даст беспроигрышная серия с этим арбитром для Динамо продолжится, тем более самарцам в этом сезоне в Кубке уже ничего не светит.
Болейте за своих, а не против чужих!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:14
Надеемся будут работать без косяков, чтобы опять не начали ныть.
5cbyk7eqvxuh
5cbyk7eqvxuh
вчера в 15:00
Какая разница какие арбитры, все они могут начудить еще как.
Гость
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