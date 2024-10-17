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Левников рассудит «Спартак» и «Краснодар». Назначения судей на 12-й тур РПЛ

вчера, 14:58

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура РПЛ.

18 октября (пятница)

«Акрон» – «Зенит»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Андрей Образко, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мартынов.

«Ахмат» – «Факел»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Павел Шадыханов АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Аленксандр Колобаев.

19 октября (суббота)

«Пари НН» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Резников.

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.

«Химки» – «Локомотив»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Динамо» Махачкала – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мацюра.

20 октября (воскресенье)

«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

«Рубин» – «Динамо» Москва: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Андрей Бутенко.

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Все комментарии
nikolah
nikolah
сегодня в 02:09
dеigandre ответ Kosmos58 (раскрыть)вчера в 17:50
Ничего я не перепутал.
Вы либо матчи не смотрите, либо правил не знаете.
Неудаление Сперцяна, неудаление Тормены (против Зенита, кстати), засчитанный гол из офсайда, не назначенный пенальти с Динамо... В пользу Краснодара почти в каждом матче принимаются ключевые ошибки, и против Краснодара - 0.

Человек футбол не смотрит, всё в порядке, не трать энергию на подобных))
Сп62
Сп62 ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 21:57
Черникова, кто только не удалял. И что из этого?
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 19:57
Пока прогноз сбывается. Левников - спартаковский, но умный, в отличии от Лапочкина. Дрова ломать не будет. Просто удалит условного Черникова на 20-й минуте за вполне конкретный фол. Другой бы не удалил, а этот сделает. Было уже. В первом матче позапрошлого сезона. С теми же участниками и тем же судьей. Разница будет только в победителе. Краснодар порвёт Спартак.
a-league
a-league ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:34
Левников за двоих отыграется
112910415
112910415
вчера в 17:43
судейских скандалов не будет !
ну, или будут ...
lotsman
lotsman
вчера в 16:57
Может этот тур без скандалов будет.)
dеigandre
dеigandre ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 16:50
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 16:20
    Дважды пересмотрел список арбитров на этот тур и вновь, как и в прошлом туре не обнаружил в нём некогда лучшего футбольного судью Сергея Карасёва, а ведь ещё совсем недавно ему доверяли обслуживать центральные матчи тура. Неужели наконец-то и к неприкасаемым стали применять взыскания за плохие оценки в их работе, в этом сезоне Карасёв трижды попадал в судейские скандалы. А может он просто захворал, и я напрасно на него наговариваю.
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ dеigandre (раскрыть)
    вчера в 16:15
    Вы перепутали, помогают Зениту!
    альсато
    альсато
    вчера в 16:08
    за судью..вспоминают обычно те-кто проигрывают)))
    dеigandre
    dеigandre ответ v93j9y4w3xb6 (раскрыть)
    вчера в 15:15, ред.
    Учитывая, сколько Краснодару помогают в этом сезоне - Краснодару именно позавидуешь
    v93j9y4w3xb6
    v93j9y4w3xb6
    вчера в 15:02
    Краснодару не позавидуешь, Левников с детства за спартак и не скрывает этого.
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