Левников рассудит «Спартак» и «Краснодар». Назначения судей на 12-й тур РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура РПЛ.
18 октября (пятница)
«Акрон» – «Зенит»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Андрей Образко, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мартынов.
«Ахмат» – «Факел»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Павел Шадыханов АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Аленксандр Колобаев.
19 октября (суббота)
«Пари НН» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Резников.
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.
«Химки» – «Локомотив»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Динамо» Махачкала – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мацюра.
20 октября (воскресенье)
«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.
«Рубин» – «Динамо» Москва: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Андрей Бутенко.