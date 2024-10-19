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«Факел» обратится в ЭСК по двум моментам из матча с «Ахматом»

вчера, 13:37
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 3Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

В пресс-службе «Факела» сообщили источнику, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) по поводу двух эпизодов из матча 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).

Воронежцы попросят изучить момент с неназначенным пенальти на нападающем Алексее Каштанове, когда игрок получил удар по ноге в штрафной площади соперника на 50-й минуте поединка.

Также «Факел» попросит рассмотреть назначенный арбитром штрафной на 32-й минуте, который привёл к голу грозненской команды. В клубе считают, что в предшествовавшем эпизоде защитник Игорь Калинин не нарушал правила.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:47
Похоже Ахмат в пердив стремится!Не остановить
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:46
Факел не проиграл, зачем он жалуется? А вот Ахмату пора бы уже задуматься над своим будущим. Почему команда из Грозного так тяжело набирает очки? Хорошие игроки у них есть, есть и игра... А Химки, почему-то, выше их в турнирной таблице...
drug01
drug01
вчера в 13:42
Игра закончена с победой зачем всё это!!!
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