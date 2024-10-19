«Факел» обратится в ЭСК по двум моментам из матча с «Ахматом»

В пресс-службе «Факела» сообщили источнику, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) по поводу двух эпизодов из матча 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).
Воронежцы попросят изучить момент с неназначенным пенальти на нападающем Алексее Каштанове, когда игрок получил удар по ноге в штрафной площади соперника на 50-й минуте поединка.
Также «Факел» попросит рассмотреть назначенный арбитром штрафной на 32-й минуте, который привёл к голу грозненской команды. В клубе считают, что в предшествовавшем эпизоде защитник Игорь Калинин не нарушал правила.