Назначены арбитры на матчи 15-го тура Первой лиги

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на поединки 15-го тура Первой лиги.
«Ротор» – КАМАЗ: Инал Танашев (Нальчик) – Эдуард Шарипов (Уфа), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Станислав Матвеев (Троицк), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Филипп Яковлев (Москва);
«Сочи» – «Родина»: Владислав Целовальников (Астрахань) – Степан Щербаков (Омск), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Владислав Шипков (Краснодар), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);
«Черноморец» – «Нефтехимик»: Юрий Карпов (Петрозаводск) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар), ВАР – Ян Бобровский (Санкт-Петербург), АВАР – Александр Богданов (Верея), инспектор – Лев Антонов (Владимир), делегат – Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург);
«СКА-Хабаровск» – «Урал»: Кирилл Силантьев (Самара) – Евгений Синянский (Ярославль), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья – Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), инспектор – Александр Лапин (Уфа), делегат – Владимир Крысин (Хабаровск);
«Енисей» – «Уфа»: Владимир Фалов (Москва) – Максим Каюмов (Москва), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Михаил Воробьев (Новосибирск), инспектор – Сергей Хральцов (Москва), делегат – Василий Иванов (Москва);
«Сокол» – «Алания»: Ярослав Хромей (Воронеж) – Алексей Линкин (Воронеж), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Артем Катайкин (Самара), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Иван Егоров (Москва);
«Шинник» – «Балтика»: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург) – Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Игорь Золотарев (Брянск), резервный судья – Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор – Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат – Андрей Губарьков (Москва);
«Чайка» – «Арсенал»: Сергей Чебан (Москва) – Александр Приходько (Москва), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья – Андрей Зубов (Азов), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Руслан Киселев (Томск);
«Тюмень» – «Торпедо Москва»: Богдан Головко (Волгоград) – Михаил Кистанов (Энгельс), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Игорь Капленков (Москва), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Яков Брегман (Москва).