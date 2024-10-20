Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Гарре считает, что судья ошибочно удалил Костанцу и назначил пенальти

вчера, 20:15
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре указал на судейские ошибки в матче «Крыльев» и «Оренбурга».

Мне кажется, что одно очко – это мало, так как мы играли нормально. Может быть, «Оренбург» намного больше владел мячом, но я не заметил эпизод, когда ход матча перевернулся. С моей точки зрения, пенальти и красной карточки не было. Нужно перевернуть эту страницу и идти дальше.

Воскресная встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:2, по ходу матча гости имели преимущество в два мяча.

На 68‑й минуте красную карточку получил игрок «Крыльев» Фернандо Костанца, спустя пять минут судья назначил пенальти в ворота самарцев.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игорь Осинькин высказался о ничейном результате в матче с «Оренбургом»
Вчера, 19:47
Сперцян: «Зачем ехать в „Зенит“, если можно уйти куда-нибудь в Европу»
Вчера, 13:43
Олег Терёхин: «„Спартаку“ стоит сменить тренера на русского специалиста»
19 октября
Медведев прокомментировал информацию о новом гражданстве Дугласа Сантоса
19 октября
Николич заявил, что состояние поля в Каспийске сказалось на качестве матча
19 октября
Биджиев заявил, что нападающий ЦСКА Мусаев забил мяч с нарушением правил
19 октября
Все комментарии
alvas952
alvas952
сегодня в 08:10
Посмотрел повтор. Да, нарушение было и возмущаться тут нечего. И ещё. Очень много стало грубой игры, (а я болельщик с 1970 года !!!) судьи зачастую не реагируют на такие факты, как хватание руками (!!!) за майки, трусы и другие части тела. Говорят: это борьба. Какая "борьба"? "фут-бол" переводится: игра ногами (а не руками !) и такая "игра", считаю, должна наказываться строже. Офсайды меряют на миллиметры (дурь несусветная!), по 10 минут "вар" не может решить: а был ли палец левой ноги у нападающего в момент паса ближе, чем правое ухо у защитника? Может хватит такой хренью заниматься?
5z37zsntfjz3
5z37zsntfjz3
сегодня в 03:23
Гарре надо посмотреть повторы, после извиниться и признать, что наговорил от обиды и пойти отмудохать Канстанцию с Рассказовым.
dimir
dimir ответ m5zv7ecvyfb3 (раскрыть)
вчера в 21:14
Пусть Гарре в очках повторы посмотрит, красная железная, прямой ногой на скорости в область колена, не удивляюсь если его нп три матча дисквалифицируют.
m5zv7ecvyfb3
m5zv7ecvyfb3
вчера в 20:25
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 