Гарре считает, что судья ошибочно удалил Костанцу и назначил пенальти

Полузащитник «Крыльев Советов» указал на судейские ошибки в матче «Крыльев» и «Оренбурга».

Мне кажется, что одно очко – это мало, так как мы играли нормально. Может быть, «Оренбург» намного больше владел мячом, но я не заметил эпизод, когда ход матча перевернулся. С моей точки зрения, пенальти и красной карточки не было. Нужно перевернуть эту страницу и идти дальше.