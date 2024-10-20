Гарре считает, что судья ошибочно удалил Костанцу и назначил пенальти

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре указал на судейские ошибки в матче «Крыльев» и «Оренбурга».
Мне кажется, что одно очко – это мало, так как мы играли нормально. Может быть, «Оренбург» намного больше владел мячом, но я не заметил эпизод, когда ход матча перевернулся. С моей точки зрения, пенальти и красной карточки не было. Нужно перевернуть эту страницу и идти дальше.
Воскресная встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:2, по ходу матча гости имели преимущество в два мяча.
На 68‑й минуте красную карточку получил игрок «Крыльев» Фернандо Костанца, спустя пять минут судья назначил пенальти в ворота самарцев.