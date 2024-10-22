Хау может заменить тен Хага на посту главного тренера МЮ

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вчера, 13:58

Главный тренер «Ньюкасла» может сменить на посту главного тренера МЮ .

Бывший главный скаут и помощник менеджера «Манчестер Юнайтед» Мик Браун утверждает, что Хау является фаворитом на пост тренера манкунианцев, если они уволят голландца.

Ожидалось, что тен Хаг будет уволен летом после неудачного сезона 2023/24, в котором, несмотря на победу в Кубке Англии, «Ман Юнайтед» занял восьмое место в АПЛ и вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе.