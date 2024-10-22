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Хау может заменить тен Хага на посту главного тренера МЮ

вчера, 13:58

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау может сменить Эрика тен Хага на посту главного тренера МЮ.

Бывший главный скаут и помощник менеджера «Манчестер Юнайтед» Мик Браун утверждает, что Хау является фаворитом на пост тренера манкунианцев, если они уволят голландца.

Ожидалось, что тен Хаг будет уволен летом после неудачного сезона 2023/24, в котором, несмотря на победу в Кубке Англии, «Ман Юнайтед» занял восьмое место в АПЛ и вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе.

На место тен Хага претендовали несколько других топ-менеджеров, в том числе бывший рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт, Массимилиано Аллегри и Грэм Поттер, но в результате было принято решение, что голландец останется главным тренером МЮ.

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Все комментарии
Yodr
Yodr
сегодня в 02:12, ред.
Это все довольно странно. Сейчас все топовые клубы стремятся назначить тренера с опытом, чтобы не получать то, что получает от Тен Хага МЮ - деградацию. У Эдди Хоу нет особенно никаких скиллов. Он конечно вывел Ньюкасл на новый уровень из "вечного середняка", теперь Ньюкасл "претендент на еврокубки" вместо претендента на вылет из АПЛ. Но разве это не все? Я не говорю что это плохой тренер. Он явно сильный тренер в самой АПЛ конкурирующий со всеми. Но...
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 17:44
Извините а в чем заключается талант Хау? Можете объяснить. Ведь Хау как и Хаг не вышел из группы в ЛЧ и также плетется с Ньюкаслом в середине таблице АПЛ как и Хаг. Это Мойес 2.0 как по мне. Просто Вы всегда хвалите тренеров, хотелось бы основательно узнать у Вас, в чем же заключается эта мысль.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:36
На ХУА нам ХАУ после ХАГ
uqqc79p7gxys
uqqc79p7gxys
вчера в 14:51
Любопытный факт: сейчас дьяволов тренирует (хотя, пожалуй, это слишком громкое слово для того унылого действа, которым лысый дядя мучит всех переживающих за клуб) чел с фамилией из трёх букв и на Х начинается. Суммарный результат его потуг очень похож на фамилию - тоже из трёх букв и на Х начинается. Так что насчёт Хау я в принципе не в восторге, а с учётом этих лингвистических нюансов так и просто испытываю ваабще большущий скепсис!)
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:49
Шило на мыло хотят поменять
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:35
Хау точно подходящий тренер для МЮ...или Грэм Поттер. Состав надо рчистит от балласта.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:24
Эдди Хау действительно продемонстрировал свой талант, и его стиль игры может быть эффективным в Манчестер Юнайтед. Тем не менее, переход в такой большой клуб — это всегда риск. Важно учитывать не только тренерские качества, но и то, сможет ли он адаптироваться к ожиданиям и давлению, которые сопутствуют работе в Юнайтед. Это совершенно другая среда, чем в Ньюкасле.
hthp94np836q
hthp94np836q
вчера в 14:00
Тен Хага может успешно заменить любой учитель физкультуры
Гость
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