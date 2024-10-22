Хау может заменить тен Хага на посту главного тренера МЮ

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау может сменить Эрика тен Хага на посту главного тренера МЮ.
Бывший главный скаут и помощник менеджера «Манчестер Юнайтед» Мик Браун утверждает, что Хау является фаворитом на пост тренера манкунианцев, если они уволят голландца.
Ожидалось, что тен Хаг будет уволен летом после неудачного сезона 2023/24, в котором, несмотря на победу в Кубке Англии, «Ман Юнайтед» занял восьмое место в АПЛ и вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе.
На место тен Хага претендовали несколько других топ-менеджеров, в том числе бывший рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт, Массимилиано Аллегри и Грэм Поттер, но в результате было принято решение, что голландец останется главным тренером МЮ.